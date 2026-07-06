El calor da un respiro a Santiago esta semana: mínimas de 14 grados y probabilidad de lluvia

El calor da un respiro a Santiago. Tras una semana marcada por el calor extremo, tanto la Aemet como MeteoGalicia pronostican que la capital gallega se prepara para recibir una bajada de temperaturas. La máxima de esta semana serán los 34 grados de este lunes; después, los termómetros irán bajando paulatinamente hasta llegar a los 27 grados, cayendo así las temperaturas hasta siete grados con respeto a la semana anterior. Las mínimas también descenderán hasta los 14 grados, refrescando bastante el clima en la capital gallega.

Este lunes ha sido el último día con alerta amarilla por las altas temperaturas. Galicia desaparece así de la lista de comunidades en alerta roja por temperaturas extremas, lista en la que todavía permanecen comunidades como Aragón o Catalunya.

Aemet y MeteoGalicia también pronostican la llegada de lluvias para el fin de semana: el sábado se espera un 55% de precipitaciones mientras que en la jornada dominical el porcentaje sube hasta el 75%. Precipitaciones que no se han registrado en Santiago desde hace más de dos semanas.

Los niveles de humedad esperados rondan el 60% durante toda la semana. Estos niveles indican que la sensación térmica se encontrará por encima de las temperaturas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan siempre hidratados y busquen zonas de sombra durante las horas centrales del día.

Durante la semana los cielos estarán despejados y las temperaturas se mantendrán dentro de los valores previstos para esta época del año. En cuanto a la calidad del aire, también se espera una mejora respecto a la semana anterior, de una calidad regular a una favorable.

Este cambio en la meteorología pone fin al segundo gran episodio de calor de este verano que se saldó con la muerte de seis personas, una por día desde que comenzó el mes. La masa de aire cálido que entró desde el norte de África llega a su fin y con ello cierra estas semanas de calor extremo marcadas por las alertas rojas.

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En resumen, el tiempo en Santiago de Compostela para esta semana es cambiante. Entre semana la climatología invita a disfrutar de tiempo al aire libre, las temperaturas cálidas, los cielos despejados y con vientos suaves que harán que las jornadas sean placenteras, mientras que durante el fin de semana la climatología invita a permanecer en interiores.