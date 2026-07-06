A Deputación adquire no Ensanche a súa nova sede en Santiago: estes serán os seus usos
O inmoble, situado no número 44 da rúa San Pedro Mezonzo, foi adquirido á Cámara de Comercio por 850.000 euros.
A Deputación da Coruña instalará finalmente a súa nova sede compostelá nun local da rúa San Pedro Mezonzo, adquirido á Cámara de Comercio por 850.000 euros. O inmoble converterase na primeira sede permanente da institución na capital galega e forma parte da estratexia de descentralización e modernización que tamén contempla a apertura dunha oficina en Ferrol.
A operación supón un aforro de 275.300 euros con respecto ao orzamento máximo de licitación previsto, que ascendía a 1.125.300 euros.
Ese importe correspondía á licitación que a Deputación puxo en marcha o pasado febreiro para adquirir un inmoble céntrico en Santiago no que instalar a súa nova sede institucional. A compra dun local propio chegou despois de que o Concello descartase cederlle a Casa da Xuventude, onde a institución provincial prevía investir máis dun millón de euros na súa rehabilitación para albergar estas dependencias. Aquel proxecto contaba co respaldo do anterior goberno municipal socialista, pero foi finalmente desbotado polo actual executivo. O concurso esixía un inmoble situado no centro urbano, ben comunicado coa estación intermodal e o transporte público e cunha superficie útil mínima de 670 metros cadrados.
O inmoble está situado no número 44 baixo da rúa San Pedro Mezonzo, no Ensanche compostelán, nunha zona céntrica, con elevada actividade comercial e administrativa e moi próxima á estación intermodal Santiago de Compostela-Daniel Castelao, situada a uns 200 metros. A memoria técnica destaca tamén a existencia de paradas de transporte urbano no contorno inmediato, a máis próxima a 90 metros, así como a boa dispoñibilidade de aparcadoiros públicos nas proximidades.
O local conta cunha superficie rexistral de 835 metros cadrados e unha superficie catastral de 874 metros cadrados.
Oficina tributaria, coworking, aula de formación
A partir de agora, a Deputación iniciará os trámites necesarios para executar as obras de acondicionamento e reforma interior do inmoble, co obxectivo de adaptalo ás necesidades e aos usos previstos. A futura sede acollerá a oficina de recadación tributaria de Santiago, un espazo de traballo colaborativo ou coworking, sala de reunións, auditorio e aula de formación, ademais de dependencias institucionais para actos, encontros e presentacións.
A zona de recadación disporá de máis de 200 metros cadrados, con área de espera pública, espazo de atención e traballo con capacidade para 17 postos e despacho independente para a xefatura de zona. O inmoble contará tamén con zona de arquivo e almacén, aseos accesibles, sala de reunións de arredor de 39 metros cadrados, un auditorio e aula de formación de máis de 110 metros cadrados e un espazo institucional duns 90 metros cadrados.
O local ocupa integramente a planta baixa do edificio, ten acceso directo desde a rúa San Pedro Mezonzo e dispón xa dun itinerario accesible sen barreiras arquitectónicas. A memoria sinala ademais que o inmoble se atopa totalmente acondicionado, con fachada rematada, acabados interiores en bo estado e conexión ás redes de subministración de electricidade, auga potable, saneamento e telecomunicacións.
González Formoso: "A nova sede permitirá prestar unha mellor atención á cidadanía"
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que esta actuación forma parte da aposta do goberno provincial por “achegar a Deputación á cidadanía, ofrecer servizos útiles e abrir a institución á actividade económica, social e cultural”.
Formoso subliñou que a nova sede en Santiago permitirá “prestar unha mellor atención á cidadanía”, ao tempo que contribuirá a facer da Deputación “unha administración máis cercana, máis accesible e máis útil”.
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