TEATRO
Éxito del festival de Fegatea en Santiago: Lo suyo es puro teatro (amador)
Hablamos con Ditea, grupo compostelano integrado por personas como María Ben, Uxía Ferreiro (Gena), Ana Gago, Mari Carmen García o Luis P. Martínez, parte de la Federación Galega de Teatro Afeccionado
Hace 90 años en Santiago de Cuba, nacía La Lupe, cantante de boleros inmortales como Puro teatro, composición del puertorriqueño Tite Curet Alonso sobre amor/desamor, y donde dice tal bien se puede poner un telón para subrayar que las «más de 60 compañías» de Fegatea (Federación Galega de Teatro Afeccionado) ofrecen puro teatro (amador).
26 años de Fegatea
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, presidió este domingo en la Cidade da Cultura (en interior) una jornada con una veintena de representaciones cortas para celebrar los 26 años de Fegatea, entidad cultural presidida por Chelo Pampillón, que recalcó que la directiva monta citas como este tras un mar de trabajo y «roubar moitas horas ás nosas familias», dijo.
López Campos, por su parte, subrayó: «Colaboramos con Fegatea por amor á cultura e tamén polo seu compromiso social con moitas persoas... E espero que Fegatea teña unha participación especial no Ano Xacobeo de 2027».
Ditea, grupo compostelano de teatro
Entre las agrupaciones protagonistas del encuentro destaca el grupo compostelano Teatro de Cámara Ditea, cofundado en 1960 por Agustín Magán, con una larga lista de discípulos y discípulas hasta hoy. «Eu cheguei a Ditea de casualidade, con 17 anos. Estaba en Cantigas e Agarimos, cantando e bailando e atopei unha amiga que estaba en Ditea e... fun con ela e quedei en Ditea. O teatro axudoume moitísimo como persoa para botarme cara diante. E pasados tantos anos, estiven fora de Ditea un tempo pero sigo porque, que non se ofenda ninguén, pero un grupo como Dieta é moi difícil de atopar, porque temos unha escola moi boa», dice Uxía Ferreiro (Gena). Y Ana Gago añade: «Sempre gustoume o teatro e logo de coincidir nun taller en Teo con Luis, chego a Ditea cando me chama e aprendese moito no teatro, activa moito, xunta xente de diferentes idades e interese e iso enriquece», apunta en alusión al sanorol proselitista del director de Ditea, Luis P. Martínez.
Y María Ben detalla así su llegada a este grupo compostelano con 66 años de historia: «Eu fixen teatro nos tempos do bacherelato e na universidade, pasou o tempo e cando vi unha obra de teatro de Ditea hai unos anos, dixen, agora é a oportunidade de voltar».
«O teatro amador gústame moitísimo e emocióname tamén, e coñeces xente de moitos sectores e, sobre todo, alégrame o día facer teatro», apunta sonrisa en mano Mari Carmen García antes de que el director de Ditea amplíe el coloquio: «Outra cosa boa que ten o teatro amador, grazas o traballo que fai Fegatea e á colaboración da Consellería de Cultura, é que leva o teatro a currunchos onde ó mellor non chegaba e, humildemente, temos que dicir que o teatro amador arrastra a moitísima xente».
Protagonistas
También acudieron a esta cita orgtanizada por Fegatea (que reunió a unas 200 personas): Pena Furada Teatro, Fauna 113, Porta Aberta, O Canteiro, O Trasno, Escoitade, Troate, ¡Abran Paso!, Tiruleque, Atrezo, Teatro das Aras, Desfeita y Andaravía Teatro Papaventers. Y el galardón anual de Fegatea fue para la Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León (Fetacyl), en manos de su presidente, Juan Casado.
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