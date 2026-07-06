Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación

La agrupación folclórica santiaguesa Cantigas e Agarimos vive horas de profundo dolor tras el fallecimiento de uno de sus integrantes durante una actuación celebrada este domingo en Agolada, en el marco del encuentro Corazón da Artesanía. El bailador, de 41 años, se encontró mal cuando el grupo acababa de iniciar su intervención y, pese a la rápida asistencia recibida en el lugar y al trabajo de los servicios sanitarios, no pudo ser reanimado.

Según relató a este periódico el presidente de la agrupación, Manuel Rei, el grupo acababa de empezar cuando el integrante comenzó a sentirse indispuesto. “Nós empezamos a actuación e, no segundo tema, xa se encontrou un pouco mareado”, explicó.

El bailador llegó a sentarse y fue atendido de inmediato por una compañera de la propia agrupación, enfermera de profesión, junto a otra sanitaria que se encontraba en la zona. Hasta el lugar se desplazaron servicios de emergencias, entre ellos ambulancias y un helicóptero medicalizado, además de efectivos de Protección Civil y Guardia Civil. “Estiveron aí unha hora e pico, pero non houbo maneira”, lamentó el presidente.

El fallecido llevaba alrededor de 20 años vinculado a Cantigas e Agarimos, una de las agrupaciones históricas del folclore gallego y con una profunda relación con Santiago. Su muerte causó una gran conmoción tanto entre sus compañeros como entre los asistentes al evento y las instituciones.

Consternación por la noticia

La propia agrupación expresó su dolor a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Hoxe non nos saen as palabras, só unha inmensa tristeza para despedir ó noso compañeiro Pablo”, escribió Cantigas e Agarimos, que recordó “case 20 anos de momentos compartidos, dentro e fóra do escenario”. En el mismo comunicado, la entidad destacó que su “compromiso” y su “bailar” forman ya parte de la historia de la agrupación y de quienes lo conocieron.

También el Concello de Agolada expresó su “máis fondo pesar” y envió sus condolencias a la familia, amistades, personas allegadas y compañeros de la agrupación. Además, agradeció la labor de los servicios de emergencias y de todas las personas que intervinieron en el lugar.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se sumó igualmente a las muestras de duelo con un mensaje en redes sociales. “Que nova tan terríbel para rematar o día. Forte aperta á familia e amizades e, moi especialmente, a toda a xente de Cantigas que hoxe vive un día moi triste”, escribió la regidora, que cerró su mensaje con un “que a terra lle sexa leve”.

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La noticia deja consternado al mundo del folclore gallego y, de manera especial, a la comunidad cultural compostelana. Cantigas e Agarimos despidió a su compañero con una frase que resume el sentir de la agrupación: “Sentímos moi preto á túa familia e a todas as que nos apoiades co voso agarimo”.