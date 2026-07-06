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Raxoi abre a solicitude de praza en madrugadores e comedores para o curso 2026-27

Todas as familias deben preinscribirse, dende mañá, na nova aplicación, tamén aquelas que xa gozan do servizo

Alumnos da escola infantil unitaria do Rial, en Laraño

Alumnos da escola infantil unitaria do Rial, en Laraño / Antonio Hernández

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago de Compostela

A concelleira de Educación, Míriam Louzao, anunciou este luns a aprobación, por parte da xunta de goberno local e pola vía de urxencia, da solicitude de prazas para dispor no curso 2026-27 nos servizos de madrugadores e comedor dos centros escolares de titularidade municipal e nas escolas unitarias do rural.

A edil insistiu na súa intervención na necesidade de que “todas as familias” fagan a solicitude a través da nova aplicación de titularidade municipal, “tamén as familias que xa gozan do servizo deben darse de alta na aplicación municipal”. Os prazos de preinscripción dan comezo este martes 7 de xullo e finalizan o día 27; dende o 30 de xullo ao 19 de agosto deberá achegarse, a través da mesma app, a documentación requirida. Toda a información se comunica tamén ás familias a través da aplicación Abalar da Consellería de Educación.

Míriam Louzao explicou que para o vindeiro curso se vai contar cun total de 1.462, cando na actualidade a cifra é de 1.100, e indicou que se manteñen os prezos fixados en 2019: 4,5 euros o xantar e 1,94 o almorzo. Ademais, se o número de solicitudes recibidas supera a capacidade máxima autorizada para cada comedor “o 21 de agosto publicaranse as listaxes de admisión priorizando na adxudicación os grupos de especial protección social e vulnerabilidade, as familias necesidades de conciliación laboral e, finalmente, outros supostos”.

Avances do Bipartito no seu plan para os colexios

A concelleira de Educación fixo mención a que esta nova aplicación de titularidade municipal está integrada nos cambios que o goberno local quere introducir no sistema de comedores dos centros de ensino dos que é responsable. Mais tamén fixo mención a outros avances, alén de que non haxa que mudar o sistema dependendo da empresa que resulte adxudicataria do servizo.

“Seguimos traballando nesa creación dun servizo propio municipal, e seguimos avanzando en cuestións coma o regulamento do servizo”, anunciado o pasado mes de xuño coa activación da consulta previa para súa elaboración, “ou a licitación temporal do novo contrato que fixemos en lotes”.

Míriam Louzao lembrou que para o servizo de monitorado se fixo un contrato por dous anos, prorrogable outros dous, “porque a idea é que continue facéndose desta forma pero para o servizo de alimentación licitámolo por un ano coa previsión de que despois pase a facerse xa dende a cociña propia”.

Sobre este punto a edil afirmou que “este contrato está a piques de adxudicarse, xa tivemos varias mesas, e inclúe tamén melloras relacionadas coa nutrición e cunha atención máis persoal” dos nenos e nenas.

Titularidade local

A edil Míriam Louzao lembrou que tamén están afectadas pola muda na forma de solicitude de praza en madrugadores e comedor as tres escolas do rural compostelán: as unitarias Bispo Teodomiro, a do Eixo e a de Laraño.

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Xunto a estas tres escolas, os demais centros municipais que contan cos servizos de comedor son: Apóstolo Santiago, Quiroga Palacios, Fontiñas, Roxos, Vite, Rodríguez Xixirei, Monte dos Postes, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas e, no Arquitecto Casas Novoa, só madrugadores. 

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