La USC ve "amenaza" a la cohesión social la implantación de una nueva universidad privada en Galicia

La rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha considerado una "amenaza" la pretensión de instalar en Galicia una nueva universidad privada, que constituye una "mala noticia para todo el sistema".

Crujeiras ha hecho estas observaciones en alusión al anuncio de la Universidad Alfonso X de implantarse en Galicia, lo que supondría la segunda de carácter privado tras la Universidad Intercontinental de la Empresa, promovida por la financiera Abanca.

La rectora de la USC ha explicado que eso podría "romper en cierto modo esa idea de la universidad como mecanismo de cohesión social" y ha subrayado que es una preocupación compartida por la Conferencia de rectores de las universidades españolas (CRUE).

Crujeiras ha hecho estas observaciones tras reunirse con el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como parte de una ronda de conversaciones con representantes de los distintos partidos políticos en Galicia.

La rectora ha subrayado también su preocupación por el proceso de relevo generacional entre el profesorado y el personal de la USC y el refuerzo de "potenciar" la transmisión de conocimiento a la empresa y la sociedad en su conjunto.

Por su parte, Besteiro ha preconizado por fomentar medidas para facilitar residencias para estudiantes y evitar que se sometan a la presión de precios en el sector inmobiliario y ha abogado por la "gratuidad de la primera matrícula".

El líder del PSdeG, acompañado del diputado autonómico Aitor Bouza, ha indicado que el Gobierno central aumentó un 40 % su aportación a Galicia y ha pedido que eso "se traslada al mundo de la universidad pública".

Besteiro ha destacado que el reconocimiento de la USC de ser una universidad "competitiva y de prestigio" debería ir acompasado de los "recursos suficientes" ya que no solo ejerce un papel de transmisión de conocimiento, de contribución a la investigación y desarrollo de Galicia, sino que además debe asumir un rol de "cuidar un enorme patrimonio".