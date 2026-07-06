La Xunta y la Fundación de la Catedral firman convenios para la seguridad en el interior y esperan controlar las largas colas

La Xunta de Galicia y la Fundación Catedral de Santiago han firmado este lunes sendos convenios para mejorar la seguridad y atención al peregrino en el templo y en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, por lo que si bien se ha avanzado mucho "dentro de sus muros" la tarea pendiente es aún controlar las colas de fuera.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha indicado que continúan las reuniones, no solo con la fundación sino que también con el Ayuntamiento, para la gestión de esos flujos al que ha calificado como el lugar más visitado de la ciudad y de Galicia y el representante de la seo ha indicado que a pesar de que no es competencia de la basílica, se trata de un tema "complejo, difícil, de gestión complicada".

En la intervención conjunta ante la prensa, Daniel Lorenzo, director de la Fundación de la Catedral de Santiago, ha destacado que la oficina de acogida al peregrino atiende "en tiempo rápido" y allí "no hay colas", algo en lo que ve clave esta colaboración, y en cuanto al acceso a la Catedral sí hay espera en las puertas, pero una vez dentro "el nivel de vivencia es francamente positivo y así nos lo trasladan". No hay reserva previa, tampoco entrada, pero una vez dentro todo "discurre" con orden y la "indemnidad" del monumento está preservada afirmaba Daniel Lorenzo.

Esa cooperación es crucial en ello, ha afirmado, y justo lo mismo ha destacado Merelles, quien ha contado que además el Camino de Santiago está en un momento de gran "esplendor" y ya son cerca de 250.000 los peregrinos que este año tienen la Compostela, un 5 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. "Todo lo que sea apostar por la gestión de flujos para que vecinos, visitantes y peregrinos se sientan cómodos", adelante, ha dicho.

Ha comentado además que cada vez se nota mayor desestacionalización y el sistema de monitorización que se emplea desde hace dos años, con 18 sensores en los Caminos Francés, Primitivo y del Norte, a los que se van a sumar otros 25 más en 2027, ha revelado que en este semestre por cada Compostela hay 1,6 personas que hacen el Camino, porque se repite mucho la experiencia y por ello no siempre se pide la acreditación.

Noticias relacionadas

También se mide la afluencia del Camino Fisterra Muxía, aunque en él no se entregue documento alguno, y ahí el dato en lo que va de este ejercicio es de 37.000 peregrinos.