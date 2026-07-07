El gol de España en el descuento hace estallar de alegría al Monte do Gozo: así fue la fiesta en Santiago tras la victoria frente a Portugal
Cientos de compostelanos festejaron por todo lo alto el pase a los cuartos de final del Mundial y el debut de Borja Iglesias
Momentos de euforia, tensión, incertidumbre y finalmente de alegría. El partido de este lunes entre Portugal y España correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo tuvo todo. Un encuentro al que el gol de Mikel Merino le puso la guinda en el primer minuto del descuento, al tiempo que hizo estallar de júbilo a los cientos de compostelanos que se congregaron para presenciar la trascendental eliminatoria en la pantalla gigante instalada en el Monte do Gozo.
Pero antes de ese momento tocó sufrir, ya que, aunque La Roja dominó buena parte de los noventa minutos, el equipo luso también tuvo sus ocasiones. Los Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Bruno Fernández y compañía hicieron que el choque fuera muy igualado y tan solo se decidió por una jugada marca de la casa, en la que Ferrán Torres recibió entre líneas y filtró un pase que el actual jugador de Arsenal envió al fondo de la red cuando todo parecía abocado a la prórroga.
El debut de Borja Iglesias
Otro de los momentos del partido y que quedará marcado en la historia del deporte compostelano fue el debut en el Mundial de un santiagués. Corría el minuto 96 cuando Luis de la Fuente dio la orden de que Borja Iglesias entrara al campo.
Un instante que tanto él como sus familiares jamás olvidarán y que hizo levantar de sus butacas a todos los presentes en el Monte do Gozo.
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