Medicina, la única titulación gallega que cierra matrícula en el primer llamamiento

El grado de Medicina de la Universidade de Santiago (USC) es el único de las tres universidades gallegas que ha cerrado la matrícula en el primer llamamiento. Lo ha hecho con una nota de corte de 12,844. Los estudiantes admitidos tendrán de plazo desde el miércoles 8 a las 00.01 horas y hasta el jueves 9 a las 23.59 horas para formalizar la matrícula.

De este modo, todavía quedan plazas vacantes en 64 titulaciones ofertadas por la USC entre los campus de Santiago (44) y Lugo, de cara a los cinco llamamientos restantes —ordinarios y extraordinarios— previstos por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para completar el proceso de admisión.

En la Universidade da Coruña (UDC) también continúan abiertas todas las titulaciones que ofertará el próximo curso, ya que las 55 mantienen plazas disponibles tras la primera adjudicación. Lo mismo ocurre en la Universidade de Vigo (UVigo), donde todavía es posible acceder a cualquiera de sus 74 grados y dobles grados.

El segundo llamamiento a la matrícula en las tres universidades gallegas será el martes 14 de julio, con matrículas el 15 y el 16.

El curso pasado, un total de 38 titulaciones impartidas en el Campus de Santiago de la USC cerraran ya su matrícula en el primer llamamiento. Así, solo había siete con vacantes de cara a los siguientes llamamientos. Se trataba de Ciencia Política y de la Administración con un 5,000 de nota de corte; Filología Clásica (5,000); Historia del Arte (5,000); Lenguas y Literaturas Modernas (5,000); Odontología (12,842); Óptica y Optometría (9,384) y Geografía y Ordenación del Territorio (5,200).

El doble grado de Matemáticas y Física lidera las notas de corte en el campus de Santiago

La elevada demanda de las titulaciones de la Universidade de Santiago (USC) vuelve a reflejarse en las notas de corte de la primera adjudicación de plazas. En el Campus de Santiago, un total de 26 grados y dobles grados exigen una nota superior a 9 para acceder por el cupo general.

Las titulaciones con las notas más altas vuelven a ser los dobles grados, encabezados por la simultaneidad de Matemáticas y Física, que alcanza un 13,449, seguida de Ingeniería Informática y Matemáticas, con un 13,046. Entre los grados, Medicina mantiene una de las notas de acceso más elevadas, con un 12,844, seguida de Odontología (12,815), mientras que Biotecnología (12,288) y Matemáticas (12,214) también superan los 12 puntos.

Las titulaciones del ámbito sanitario continúan concentrando una gran demanda. Además de Medicina y Odontología, Enfermería fija su nota de corte en 11,940, Farmacia en 11,011, Psicología en 11,330 y la simultaneidad de Farmacia y Óptica e Optometría en 11,454.

También destacan las carreras científicas y tecnológicas. Física alcanza un 11,942; Inteligencia Artificial, un 10,412; Ingeniería Informática, un 9,944; y Química, un 9,856, a las que se suman las simultaneidades de Química y Física (11,586) y Química y Biología (10,288).

En el ámbito de las ciencias sociales, Comunicación Audiovisual registra una nota de 9,546, Xornalismo de 9,502, mientras que el doble grado que combina ambas titulaciones alcanza un 12,754. Derecho se sitúa en 9,464 y Criminología en 9,844. Por su parte, las titulaciones de Maestro en Educación Infantil (9,538) y Maestro en Educación Primaria (9,776) también superan el umbral de los nueve puntos, al igual que su simultaneidad, que alcanza un 11,102.

En el Campus de Lugo, son cuatro dobles grados y un grado los que tienen una nota de corte superior a 9 en la primera adjudicación de plazas del curso 2026-2027.

La titulación con la nota de acceso más elevada es Veterinaria, que alcanza un 11,689, seguida de Enfermería, con un 11,246, y Bioquímica, con un 10,878. A ellas se suma la simultaneidad de los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, que fija su nota de corte en 10,252. A las puertas de ese umbral se sitúa el grado en Maestro en Educación Primaria, con un 9,144.