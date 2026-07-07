Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas

El cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto de Santiago obligó a reconfigurar buena parte de la oferta de vuelos de Lavacolla. No obstante, lejos de traducirse en una pérdida de conexiones, la salida de la lowcost irlandesa ha motivado la llegada de nuevos enlaces a destinos turísticos nacionales e internacionales operados por otras aerolíneas que han sabido ocupar el vacío que dejó Ryanair.

Luego del cierre temporal por obras en la pista, el aeropuerto de Lavacolla encara ahora la temporada alta con una de las ofertas de conexiones más amplias de los últimos años.

Al histórico estreno del primer vuelo directo entre Galicia y Estados Unidos se han sumado nuevas rutas europeas y la recuperación de enlaces estacionales que amplían las posibilidades de viajar sin escalas desde Santiago. Entre los nuevos destinos que ganó Lavacolla en los últimos meses destacan las tres rutas internacionales que conectan la capital gallega con Nueva York, Cork y Ámsterdam.

El vuelo que supone un antes y un después para Lavacolla

La gran incorporación de este 2026 es, sin duda, la conexión directa entre Santiago y Newark (Nueva Jersey). Con tres frecuencias semanales y operado por United Airlines, se convierte en el primer vuelo regular directo entre Galicia y Estados Unidos, un hito para la historia del aeropuerto compostelano. Esta conexión refuerza el perfil internacional del aeropuerto a la vez que permite llegar a uno de los destinos más demandados por los viajeros gallegos.

Así mismo, la ruta permite conectar desde el aeropuerto de Newark con decenas de destinos de Estados Unidos, Canadá y otros países americanos gracias a la red de conexiones de United Airlines.

United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York / Archivo

Marrakech, la primera incorporación

Marrakech fue la primera conexión en aterrizar en Santiago en 2026. La conexión operada por Vueling contó inicialmente con dos frecuencias semanales, operadas los miércoles y sábados, que durante el verano se ajusta a los miércoles y domingos, para adaptarse así a la demanda estacional.

Ámsterdam, un nuevo gran 'hub' europeo

La conexión con Ámsterdam llegó a finales de mayo. Operada por la compañía holandesa KLM, cuenta con vuelos de llegada y salida los sábados y los domingos de junio, septiembre y octubre, mientras que en julio y agosto ofrece conexiones diarias.

La incorporación de esta ruta permite conectar Galicia con uno de los principales hubs europeos, desde donde la aerolínea ofrece enlaces a más de 160 destinos en todo el mundo.

Esta conexión se suma a la oferta ya existente de Vueling hacia la capital neerlandesa, lo que permite incrementar la disponibilidad de horarios y optimizar las conexiones hacia otros destinos internacionales.

Cork, una puerta a Irlanda

Cork fue el último destino internacional en llegar, apenas unos días después (el 3 de junio). La conexión, operada por Aer Lingus, une Santiago con la segunda ciudad más importante de Irlanda con dos frecuencias semanales: lunes y jueves. Estará disponible, inicialmente, hasta el próximo 22 de octubre.

La misma compañía aérea también se encarga de conectar la capital gallega con Dublín, reforzando así la conectividad directa entre Galicia e Irlanda.

Nuevas conexiones nacionales y refuerzos

Junto a estas cuatro incorporaciones internacionales, Lavacolla sumó las conexiones nacionales con Jerez de la Frontera e Ibiza, ambas operadas por Vueling.

Finalmente, el aeropuerto de Santiago ha recuperado o reforzado varias conexiones de verano con algunos de los destinos más demandados por los viajeros. Es el caso de Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, Barcelona, Bilbao y varios aeropuertos de Canarias -como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura-, además de destinos internacionales como Marrakech, Londres, París, Fráncfort o Dublín.

Con esta programación, el aeropuerto compostelano encara la temporada estival consolidándose como la principal puerta de entrada y salida de Galicia para quienes buscan viajar sin escalas tanto por España como por Europa y, desde finales de mayo, también a Estados Unidos.