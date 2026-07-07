Asociacións
O PP denuncia o atraso "inxustificable" nas subvencións ao comercio
Otero sinala «a demora no aboamento das axudas correspondentes ao ano 2025»
Redacción
A concelleira do Partido Popular de Santiago, Olaya Otero, ven de denunciar «o atraso no pagamento das subvencións competitivas concedidas ás asociacións de comerciantes da cidade, correspondentes ao exercicio 2025, o que supón unha situación inaceptable, xa que está a prexudicar directamente ao comercio de proximidade», sinalou.
Otero lembrou que «estas axudas teñen como finalidade impulsar a dinamización comercial, apoiar as campañas de promoción e reforzar a competitividade dun sector que leva anos afrontando importantes dificultades», polo que, subliñou, «non ten sentido que o goberno de BNG e CA aprobe unhas subvencións e, moitos meses despois, as entidades sigan sen percibir uns fondos cos que contaban para desenvolver a súa actividade».
«Este retraso está a provocar importantes problemas de planificación, organización e xestión ás asociacións de comerciantes, que dependen destes recursos para levar adiante numerosas iniciativas en beneficio do tecido comercial compostelán», sinalou a edil popular.
Por este motivo, «o Partido Popular de Santiago insiste en preguntar ao goberno de BNG e Compostela Aberta en que situación administrativa se atopan os expedientes de pagamento e cando prevé facer efectivo o aboamento das subvencións». Olaya Otero subliñou que «comercio local non pode seguir pagando as consecuencias da falta de dilixencia do goberno nacionalista e as asociacións merecen certezas e o cumprimento dos compromisos adquiridos polo goberno de BNG e CA».
Finalmente, a concelleira popular lembrou que «xa sendo Marta Lois concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico, Comercio e Turismo do goberno de CA, con Martiño Noriega, tivo que pedir desculpas expresas e asumir responsabilidades por non ter pagado en prazo subvencións destinadas ao comercio local, polo que esta non é unha situación orixinal e un caso puntual, senón unha forma habitual de comportamento que vai en prexuizo da cidade».
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