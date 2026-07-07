La reacción de Ibai Llanos al debut de Borja Iglesias en el Mundial que ya es viral: "No han pitado el final para..."

El compostelano Borja Iglesias ya puede decir que ha cumplido un sueño tras debutar en el Mundial al haber jugado los últimos instantes del partido de octavos de final contra Portugal.

Apenas unos segundos que han despertado todo tipo de reacciones en redes sociales, siendo la del popular creador de contenidos Ibai Llanos una de las más comentadas.

El delantero del Celta saltó al terreno de juego en los últimos segundos del partido contra Portugal, que ya se había impuesto por delante gracias a un gol de Mikel Merino.

"Huele a gol en cuartos a lo Fernando Llorente"

La entrada al campo no ha pasado desapercibida para Ibai Llanos que ha bromeado sobre su breve pero intensa participación. "Histórico debut. No han pintado el final para que salgas. Huele a gol en cuartos a lo Fernando Llorente", escribió en X.

El propio Borja Iglesias le contestaba horas después siguiendo el mismo tono: "Memorable". El intercambio entre ambos acumuló rápidamente miles de 'me gusta', compartidos y comentarios de aficionados que celebraron tanto el debut mundialista del compostelano como la complicidad existente entre ambos.

Entre las numerosas reacciones de todo tipo destacaron mensajes de apoyo al delantero compostelano. "Te han sacado a falta de 30 segundos y has presionado como un animal, gente como tú siempre en mi equipo Borja", escribía uno de los usuarios.

Su entrada también fue uno de los instantes más celebrados por los aficionados que siguieron el encuentro desde la pantalla gigante instalada en el Monte do Gozo.

Noticias relacionadas

Borja Iglesias, Keyne y la madre de Oyazrzabal

No es la primera vez que Borja Iglesias acapara la conversación en redes durante este Mundial. Hace apenas unos días, el delantero compostelano se hizo viral tras desvelar quién era "la rubia de delante" del ya famoso meme protagonizado por Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal.