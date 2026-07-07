Rueda ve a Verea «más cerca» de ser alcalde de Santiago tras la ‘crisis’ en el PSOE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este lunes que tiene un aprecio personal e institucional por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que será candidato del PSdeG en la capital gallega en las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

«Me parece una persona respetuosa», indicó Rueda tras ser preguntado por la candidatura de Blanco durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, afirmó que la ciudad necesita «estabilidad», por lo que aseguró que ve «cada vez más cerca la posibilidad» de que Borja Verea, el candidato de su partido (PP), sea el próximo alcalde.

Según el presidente gallego, «no debe ser fácil» ser el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez y tampoco debe ser fácil ser el candidato en una ciudad como Santiago con la evolución que ha tenido el PSdeG en este mandato y en los últimos años. «Sorprende que el responsable no asuma la papeleta y que sea Blanco. Cada partido sabrá», concluyó, en alusión a las diferencias que han llevado a que la formación se partiese en dos durante el actual mandato, con cuatro de los seis concejales obtenidos en 2023 en el grupo de no adscritos tras ser expulsados del PSdeG.

Candidatura

Pedro Blanco, actual delegado del Gobierno en Galicia, formalizaba el pasado jueves su candidatura a las primarias del PSdeG-PSOE para convertirse en el candidato socialista a la Alcaldía de Santiago en las próximas elecciones municipales.

Noticias relacionadas

Licenciado en Derecho por la USC, fue coordinador de los servicios jurídicos de UGT entre 1992 y 2023. Durante el Gobierno de Emilio Pérez Touriño ejerció como asesor del entonces conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, y en 2023 fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia, sustituyendo en el cargo a José Ramón Gómez Besteiro cuando este pasó a encabezar la candidatura socialista por la provincia de Lugo al Congreso de los Diputados.