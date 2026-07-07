The Rapants cerrará las Festas do Apóstolo 2026 con un concierto en la Quintana

La cuenta atrás para las Festas do Apóstolo 2026 ya ha comenzado y el Concello de Santiago acaba de desvelar uno de los conciertos que formarán parte de la programación. Sin duda, uno de los grandes platos fuertes de una de las mayores celebraciones de la capital gallega.

Los muradanos The Rapants serán los encargados de poner el broche final a las populares fiestas el próximo 31 de julio en la Praza da Quintana.

Así lo ha dado a conocer el concello compostelano con un vídeo compartido a través de sus redes sociales acompañado de un breve mensaje en el que avanzan que este miércoles la concelleira de Festas, Pilar Lueiro, dará a conocer más detalles.

Todo parece indicar a que este miércoles también conoceremos más detalles sobre el resto de la programación de las Festas do Apóstolo 2026.

Al igual que en años anteriores, los festejos -celebrados durante la segunda quincena del mes de julio-, cuentan con un programa muy diverso. Desde los conciertos a la Xornadas de Folclore Galego, pasando por el tradicional Torneo da Chave, la ofrenda al Apóstol, el Día do Traxe o los espectáculos pirotécnicos de los días 24 y 31 de julio.

Vista del pabellón de Sar ayer en el concierto de The Rapants / Mattias Monsterkid

A por la Quintana tras arrasar en el Sar

No es la primera vez que The Rapants actúa en Santiago. A finales del pasado mes de marzo, la banda muradana conquistó el pabellón Multiusos Fontes do Sar con un multitudinario concierto en el que presentaron por todo lo alto su nuevo disco, Rapants Club, con los compostelanos Ulex como teloneros.

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Convertidos en uno de los grandes fenómenos de la música gallega, los muradanos han logrado dar el salto de las pequeñas salas a encabezar algunos de los principales festivales y fiestas de Galicia gracias a su gran directo y a canciones como Blaster W4U, La favorita, Meu Cariño, Viaxei o O Avión; convertidas en auténticos himnos. Ahora, serán los encargados de despedir por todo lo alto una nueva edición de las fiestas grandes de Santiago.