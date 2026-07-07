APROVECHANDO LA OLA DE CALOR
Vandalismo en el Camino de Santiago: lanzan huevos por las ventanas abiertas de cinco albergues e impactan en varios peregrinos mientras dormían
Desde la Asociación de Amigos del Camino aseguran desconocer los motivos que pudieron llevar a los autores a actuar de este modo
Cinco albergues del Camino de Santiago situados en la comarca de Sarria fueron el objetivo de los vándalos durante la pasada madrugada del lunes, después de que estos lanzaran huevos contra sus instalaciones aprovechando que las ventanas permanecían abiertas debido a la ola de calor que estamos sufriendo.
A pesar de que todo parece haber quedado en una gamberrada, ya que no se produjeron heridos, en algunos de estos albergues había peregrinos y usuarios durmiendo en el momento de los ataques, por lo que los huevos lanzados llegaron a impactar sobre ellos mientras descansaban.
No es la primera vez que pasa
Según ha explicado la Asociación de Amigos del Camino en la comarca de Sarria, no es la primera vez que pasan este tipo de incidentes. De hecho, uno de los albergues afectados ya sufrió tres episodios similares, mientras que otro lo fue por segunda vez.
Tras este nuevo ataque, desde la entidad aseguran desconocer los motivos que pudieron llevar a los autores a actuar de este modo y confían en que los responsables puedan ser identificados en los próximos días, ya que las autoridades están revisando las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona.
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