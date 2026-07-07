Los vecinos del Ensanche celebran la nueva sede de la Diputación en San Pedro Mezonzo

La Diputación de A Coruña instalará finalmente su nueva sede compostelana en un local de la rúa San Pedro Mezonzo, adquirido a la Cámara de Comercio de Santiago por 850.000 euros. El inmueble se convertirá en la primera sede permanente de la institución en la capital gallega y se enmarca en la estrategia de descentralización y modernización que también contempla la apertura de una oficina en Ferrol.

La operación supone un ahorro de 275.300 euros con respecto al presupuesto máximo de licitación previsto, que ascendía a 1.125.300 euros.

Ese importe correspondía a la licitación que la Diputación puso en marcha el pasado febrero para adquirir un inmueble céntrico en Santiago en el que instalar su nueva sede institucional. La compra de un local propio llegó después de que el Concello descartase cederle la Casa da Xuventude, donde la institución provincial preveía invertir más de un millón de euros en su rehabilitación para albergar estas dependencias. Aquel proyecto contaba con el respaldo del anterior gobierno socialista municipal, pero fue finalmente desestimado por el actual ejecutivo. El concurso exigía un inmueble situado en el centro urbano, bien comunicado con la estación intermodal y el transporte público y con una superficie útil mínima de 670 metros cuadrados.

El inmueble está situado en el número 44 bajo de la calle San Pedro Mezonzo, en el Ensanche compostelano, en una zona céntrica, con elevada actividad comercial y administrativa y muy próxima a la estación intermodal Santiago de Compostela-Daniel Castelao, situada a unos 200 metros. La memoria técnica destaca también la existencia de paradas de transporte urbano en el entorno inmediato, la más cercana a 90 metros, así como la buena disponibilidad de aparcamientos públicos en las proximidades.

El local cuenta con una superficie registral de 835 metros cuadrados y una superficie catastral de 874 metros cuadrados.

A partir de ahora, la Deputación iniciará los trámites necesarios para ejecutar las obras de acondicionamiento y reforma interior del inmueble, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades y a los usos previstos. La futura sede acogerá la oficina de recaudación tributaria de Santiago –que en la actualidad se sitúa en un bajo de Fernando III O Santo– un espacio de trabajo colaborativo o coworking, sala de reuniones, auditorio y aula de formación, además de dependencias institucionales para actos, encuentros y presentaciones.

La zona de recaudación dispondrá de más de 200 metros cuadrados, con área de espera pública, espacio de atención y trabajo con capacidad para 17 puestos y despacho independiente para la jefatura de zona. El inmueble contará también con zona de archivo y almacén, aseos accesibles, sala de reuniones de alrededor de 39 metros cuadrados, un auditorio y aula de formación de más de 110 metros cuadrados y un espacio institucional de unos 90 metros cuadrados.

El local ocupa íntegramente la planta baja del edificio, tiene acceso directo desde la calle San Pedro Mezonzo y dispone ya de un itinerario accesible sin barreras arquitectónicas. La memoria señala además que el inmueble se encuentra totalmente acondicionado, con fachada terminada, acabados interiores en buen estado y conexión a las redes de suministro de electricidad, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones.

El presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, destacó que esta actuación forma parte de la apuesta del gobierno provincial por «achegar a Deputación á cidadanía, ofrecer servizos útiles e abrir a institución á actividade económica, social e cultural».

Formoso subrayó que la nueva sede en Santiago permitirá «prestar unha mellor atención á cidadanía», al tiempo que contribuirá a hacer de la Deputación «unha administración máis cercana, máis accesible e máis útil».

Raigame ve una oportunidad para el Ensanche

El presidente de la asociación de vecinos Raigame, Xosé Manuel Durán, valoró «positivamente» la adquisición del inmueble por parte de la Diputación al considerar que puede contribuir a dotar al Ensanche de nuevas infraestructuras y actividad. En su opinión, la apertura de la sede supone «unha oportunidade para organizar eventos e darlle vida ao barrio», aunque advirtió de que el éxito del proyecto dependerá de su contenido.

«Unha cousa son as obras, pero o que realmente importa e custa cartos é organizar actividade periódica», señaló, al tiempo que confió en que la institución provincial dote al espacio de una programación estable.

Además, apuntó que ahora habrá que comprobar los plazos de ejecución, aunque confía en que la actuación se desarrolle «rapidamente».

Durán también expresó el deseo de que el Ayuntamiento «se inspire» en esta iniciativa de la Diputación y recupere la idea de habilitar infraestructuras municipales en los bajos del antiguo Colegio Peleteiro, previstos en la futura edificación de la parcela.