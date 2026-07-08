Lavacolla se beneficia de la ambiciosa expansión en España de la 'low cost' Wizz Air: tres nuevas rutas con sus conexiones

El aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela, será uno de los aeropuertos más beneficiados por la expansión que la compañía de bajo coste, Wizz Air, está realizando en España. Con aperturas de nuevas bases tanto en Madrid como en Valencia, la aerolínea, con sede en Hungría, ampliará sus rutas nacionales e internacionales a partir de este mes de noviembre de 2026.

El consejero delegado de la compañía, Jozsef Varadi, señaló que los planes de expansión que tienen previstos dentro del territorio español no solo van a mejorar el tráfico de rutas ya existente, también esperan superar el séptimo puesto en el ranking de aerolíneas que operan en España en aeropuertos de AENA para situarse así como una de las compañías con mayor afluencia de pasajeros en el territorio nacional.

La compañía anunció también que, con la puesta en marcha de las nuevas bases tanto en Madrid, en la que se tiene previsto que empiece a funcionar entre el 3 y 4 de noviembre, como en Valencia, que se espera que el próximo 2 de noviembre comience a funcionar. Desde ambas ciudades se estrenarán nuevas rutas de bajo coste que unirá Santiago con Valencia y Madrid y con sus respectivas conexiones.

Las nuevas rutas que estrena la aerolínea se realizarán en los modelos A321neo, ensamblados por la compañía Airbus. Aviones de última generación, que son los modelos de aviones estrechos más sostenibles, modernos y eficientes del mercado actual.

La apertura de estas bases con sus respectivas conexiones hará que desde Santiago de Compostela se puedan llegar a nuevos destinos, algunas de las ciudades más novedosas a las que los pasajeros podrán llegar desde Valencia son: Breslavia, situada en Polonia, Napolés y Milán en Italia y Brasov en Rumanía.

Las rutas que se realizarán desde la capital española incluyen otros destinos como por ejemplo: Pisa, Milán y Roma en Italia, Londres en Inglaterra. Estas conexiones tienen previstas contar con 3,6 millones de asientos adicionales revistos en total.

A todas estas grandes novedades para el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago, se suma otra gran conexión, esta vez con el aeropuerto de Bilbao, Wizz Air, compañía de bajo coste, espera que todas estas nuevas conexiones que se están realizando la posicionen como una de las aerolíneas de referencia a nivel nacional.

Estos refuerzos que la compañía de bajo coste está realizando en España ofertarán más de tres millones de asientos, teniendo unas previsiones de más de 13 millones de pasajeros por año, superando sus registros anteriores en más de 3.5 millones de pasajeros fruto de la expansión de la rompedora aerolínea de bajo coste. Si se cumplieran las previsiones que tiene la compañía se posicionarían como una de las aerolíneas referencia para los viajeros compostelanos, que pasarán a disfrutar de nuevos destinos.