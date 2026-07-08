Festas
Apóstolo 2026: volve o espectáculo de luces con proxeccións sobre a fachada de Raxoi
As proxeccións serán os días 24, 25 e 26 de xullo con pases de 9 minutos e intervalos entre un e outro pase dun cuarto de hora
"Xa vos adianto que queremos manter a expectación", aseguraba en rolda de prensa a concelleira de Festas, Pilar Lueiro, para dar conta de que o programa das Festas do Apóstolo 2026 se vai ir debullando, como xa é tradición para o goberno bipartito, nos vindeiros días.
A novidade que se presentou este mércores no Pazo de Raxoi foi o retorno do espectáculo de luces e son á Praza do Obradoiro os días 24, 25 e 26 de xullo. Imaxes que farán que a fachada do pazo "cobre vida" con diversas secuencias narrativas acompañadas de música que van ter unha duración de 9 minutos e pases que se intercalarán cada 15 minutos.
Un espectáculo da empresa Cuatro Gatos cun valor aproximado de 100.000 euros (dos arredor de 900.000 euros de orzamento total das festas) e que se financia con cargo á recadación do imposto de estadías, máis coñecido como taxa turística.
Colaborar na seguridade
Para poder gozar do espectáculo de video mapping a concelleira Lueiro asegurou que "haberá multitude de oportunidades", polo que fixo un chamamento a que veciñanza, festeiros e visitantes velen tamén pola seguridade propia e tamén que eviten a saturación de fluxos para poder gozar do espectáculo.
A edil de Festas trasladou, para confirmar o número de ocasións nas que se vai poder gozar do video mapping no Obradoiro que as proxeccións do día 24, día grande dos fogos, dará inicio ás doce de noite, e estenderase (nesas intervalos de 15 minutos entre pase e pase) até as 2 da madrugada. Os días 25 e 26 de xullo as proxeccións iniciaranse máis cedo, ás 23 horas, e prolongaranse os pases ate a 1 da mañá.
O que se coñece do progama
Até o de agora, no que foi dando a coñecer o goberno local sobre o programa das Festas do Apóstolo 2026, que se van desenvolver do 18 ao 31 de xullo, dúas das actuacións máis destacadas na Praza da Quintana van ser as da cantante mexicana Lila Downs, o día 24, e a de The Rapants, pechando as celebracións o día 31.
Tamén o día 24, xunto a Downs, actuará a galega Belem Tajes e mantéñense no programa, como xa é tradición as celebracións do Dia do Folclore o 25 de xullo e do Traxe o 26, así coma a Festa Pícara o 23 de xullo.
As atraccións estarán abertas na Alameda dende o 18 de xullo e o pregón darase dende o balcón de Raxoi o día 22, pero polo de agora non se desvelou quen será a pregoeira ou pregoeiro deste ano.
Os fogos, igual que o ano pasado a cargo de Mediterránea, vanse lanzar ás 23.30 horas dende tres puntos da cidade: a Cidade da Cultura, o Parque de Carlo Magno e o Parque da Alameda. Ademais, nesta última localización haberá fogos tamén, á mesma hora, o 31 de xullo como peche da festa.
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