Barcelona destrona a Madrid en Lavacolla: cómo han cambiado los destinos favoritos de Santiago en los últimos años

El mapa de los destinos favoritos desde el Aeropuerto Rosalía de Castro ha cambiado de orden en apenas tres años. Barcelona ha adelantado a Madrid como primera opción de los pasajeros que salen de Santiago y concentra ya más de uno de cada cinco viajeros registrados entre enero y mayo. La comparación con 2023 no solo muestra un descenso general de actividad, condicionado por un año anómalo para Lavacolla, sino una transformación más profunda en la jerarquía de rutas: ganan peso Barcelona, Sevilla, Tenerife Norte, Londres-Heathrow y París-Orly, mientras pierden centralidad Madrid, Alicante, Valencia, Gatwick y varias conexiones italianas que hace tres años ocupaban un lugar mucho más visible.

La lectura no debe hacerse únicamente en números absolutos. En 2026 el aeropuerto compostelano estuvo cerrado durante 35 días, entre el 23 de abril y el 27 de mayo, por las obras de regeneración de la pista. Ese cierre distorsiona cualquier comparación directa de volumen. Lo interesante, por tanto, es observar cómo se reparte el tráfico que sí hubo: qué destinos resisten mejor dentro de un aeropuerto más pequeño, cuáles suben posiciones y cuáles pierden cuota en el ránking.

En ese reparto interno, Barcelona es la gran vencedora. En los cinco primeros meses de 2023 era el segundo destino desde Santiago, con el 12,8% del total de pasajeros salidos. En el mismo periodo de 2026 pasa al primer puesto con 70.505 pasajeros y eleva su cuota hasta el 21,9%. Es decir, no solo adelanta a Madrid: prácticamente duplica su peso relativo dentro del mapa de Lavacolla.

Un avión espera su turno en una de las pistas del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Cedida

Madrid hace el camino contrario. Hace tres años lideraba con claridad el ránking y representaba el 15,6% de todos los pasajeros salidos desde Santiago entre enero y mayo. En 2026 baja al segundo puesto y se queda en el 10,9%. Sigue siendo una ruta esencial, especialmente por su papel de intermediario con otros vuelos internacionales, pero ya no ocupa la posición dominante que tenía en 2023.

La pérdida de peso de Madrid en el ránking de destinos de Lavacolla no se explica únicamente por el cierre de la pista durante parte de la primavera. Hay un cambio de fondo que viene de antes: la alta velocidad ha empezado a arrebatar al avión una parte relevante del mercado entre Santiago y la capital de España. En los cinco primeros meses de 2023, Madrid era todavía el primer destino desde el aeropuerto compostelano, con 102.727 pasajeros; en el mismo periodo de 2026 cae hasta los 35.000, ya por detrás de Barcelona. La comparación está condicionada por las obras del aeropuerto, pero encaja con una tendencia más amplia: cuando el tren reduce tiempos, aumenta plazas y deja al viajero en el centro de la ciudad, la ruta aérea con Madrid pierde parte de su ventaja.

El salto se reforzó especialmente con la llegada de los trenes S106 —los Avril—, que Renfe puso en servicio en mayo de 2024 para extender el AVE a Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, con más de 500 plazas por tren y mejores tiempos de viaje. La CNMC también constata ese cambio modal: la cuota del tren en la relación Madrid-Santiago pasó del 15,7% en 2019 al 41,9% en 2024. La tendencia terminó de confirmarse en junio de 2025, cuando se multiplicaron las frencuencias con 14 trenes diarios —con ocupaciones medias de 250 personas—. Así, Lavacolla pierde parte del tráfico que antes canalizaba hacia Barajas, mientras la estación Santiago-Daniel Castelao gana centralidad como puerta de entrada y salida hacia el centro de la Península.

Un mapa más concentrado

La segunda clave es la concentración. En 2023, los diez primeros destinos sumaban el 67,5% del total de viajeros salidos desde Santiago. En 2026 concentran ya el 78%. Dicho de otra manera: Lavacolla mueve menos pasajeros en este arranque de año, pero los concentra mucho más en un grupo reducido de rutas principales.

El podio actual lo forman Barcelona, Madrid y Sevilla. La capital andaluza también sale reforzada en la comparación. En 2023 era el cuarto destino, con una cuota del 5,8%. Tres años después escala al tercer puesto y alcanza el 9,9% del total. Sevilla se consolida así como una de las grandes rutas nacionales de Lavacolla, por encima de otros enlaces tradicionalmente muy fuertes en periodos vacacionales.

Pasajeros en el aeropuerto Rosalía de Castro- Santiago de Compostela, en Lavacolla / Jesús Prieto

El cambio de jerarquía se nota especialmente en los destinos mediterráneos. Alicante era en 2023 el quinto destino más elegido desde Santiago, con una cuota del 5,6%. En 2026 cae hasta el puesto 16º y se queda en el 1,8%. Es una de las mayores pérdidas de peso de todo el ránking.

Valencia también retrocede. Hace tres años ocupaba el séptimo puesto y reunía el 4,3% de los pasajeros salidos de Lavacolla. Ahora baja al 13º y representa el 2,3%. La caída es relevante porque no se trata de un destino menor: en 2023 formaba parte del bloque alto del mapa nacional, junto a Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla, Alicante y Málaga.

Heathrow y Orly cambian el perfil internacional

En el plano internacional, la caída de pasajeros también es muy visible, pero no se reparte de forma homogénea. Sumando los destinos extranjeros que aparecen en la estadística de enero a mayo, Lavacolla pasa de unos 158.000 pasajeros internacionales en 2023 a algo más de 69.000 en 2026. La comparación está inevitablemente condicionada por el cierre de pista, pero permite observar un cambio de fondo: el mapa internacional de hace tres años era mucho más amplio y repartido, mientras que el actual aparece más concentrado en unas pocas conexiones de mayor valor estratégico.

En 2023, los principales destinos extranjeros eran Londres-Stansted, con 19.461 pasajeros; Ginebra, con 19.347; Londres-Gatwick, con 17.621; Dublín, con 14.101; Milán-Bérgamo, con 13.372; y Basilea, con 11.774. Ninguna ruta dominaba por sí sola el bloque internacional. En 2026, en cambio, el peso se concentra mucho más: Londres-Heathrow, con 15.904 pasajeros, y París-Orly, con 14.247, reúnen entre ambas más de cuatro de cada diez pasajeros internacionales del periodo analizado. El aeropuerto pierde volumen, pero gana presencia en aeropuertos con más capacidad de conexión y mayor carga simbólica.

El caso de Londres resume bien esa transformación. Hace tres años, el tráfico con la capital británica se apoyaba sobre todo en Stansted y Gatwick, dos aeropuertos muy vinculados al bajo coste. Stansted cae de 19.461 a 6.901 pasajeros, y Gatwick baja de 17.621 a 4.265. Sin embargo, la entrada de Heathrow cambia la lectura: aunque Londres mueve menos viajeros en términos absolutos, gana peso dentro del mapa internacional de Lavacolla porque pasa a estar representado por uno de los grandes hubs europeos. No es solo una cuestión de cantidad, sino de posición en la red aérea.

Aeropuerto de Heathrow. / Cedida

Algo similar ocurre con Francia, aunque con una lógica distinta. En 2023, el país aparecía muy repartido entre París-Charles de Gaulle, París-Beauvais, París-Orly, Burdeos y Marsella. Tres años después, buena parte de esa dispersión desaparece y casi todo el peso se concentra en Orly, que pasa de 1.887 pasajeros a 14.247 al ser el único destino que opera actualmente durante todo el año.

En Suiza, la caída es fuerte en números absolutos, aunque su peso relativo resiste mejor que en otros mercados. Ginebra baja de 19.347 a 7.560 pasajeros, Basilea de 11.774 a 6.944 y Zúrich de 2.319 a 1.000. La red suiza, por tanto, ya no tiene el volumen de 2023, pero sigue ocupando una posición importante dentro del tráfico internacional de Santiago. Dublín también retrocede, de 14.101 a 5.323 pasajeros, aunque conserva un papel relevante como enlace estable con Irlanda.

Los mayores retrocesos se ven en los destinos europeos que hace tres años daban más sensación de amplitud al mapa. Italia es el mejor ejemplo. Sin rutas en 2026 cuando hace tres años Milán-Bérgamo sumaba 13.372 pasajeros y Bolonia otros 7.432, siendo el quinto país preferido en su momento. Alemania también pierde presencia, con la desaparición práctica de Memmingen y una reducción de Frankfurt, que pasa de 3.597 a 2.468 pasajeros. Bruselas-Charleroi baja de 6.803 a 1.398, y Ámsterdam cae de 5.554 a apenas 183.

Menos dispersión y más rutas clave

El resultado es un mapa menos disperso. En 2023, Lavacolla combinaba grandes destinos nacionales con una red internacional muy amplia de rutas medias, muchas de ellas vinculadas a la expansión de las compañías de bajo coste. En 2026, la fotografía está condicionada por las obras y por el cierre de pista, pero deja ver una tendencia: menos peso de algunas rutas vacacionales o secundarias y mayor concentración en conexiones principales.

Barcelona, Sevilla y Tenerife Norte son los destinos que más claramente ganan peso en el ámbito nacional. Heathrow y Orly son los grandes nombres de la transformación internacional. En el extremo contrario aparecen Madrid, Alicante, Valencia, Gatwick y las rutas italianas, que pierden protagonismo dentro del ránking. Otros, como Nueva York, necesitan más tiempo para valorar su impacto numérico, aunque desde el punto de vista estratégico sean un antes y un después.

Acto de inauguración de la ruta directa entre Santiago y Nueva York. / Jesús Prieto

Por tanto, la pregunta de fondo ya no es solo cuántos pasajeros mueve Lavacolla, sino qué tipo de rutas sostienen su crecimiento. En el último trienio, Santiago ha perdido parte de aquel escaparate de destinos vacacionales y europeos de temporada, pero ha ganado presencia en conexiones que colocan al aeropuerto en una liga distinta. El reto, una vez superado el paréntesis de las obras, será recuperar volumen sin perder ese salto cualitativo.