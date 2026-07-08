Uno de cada cuatro grados del campus de Santiago tiene una nota de corte inferior a 6

Las notas de corte dibujan un panorama muy desigual en el acceso a la universidad gallega. Mientras 27 titulaciones del campus de Santiago de la USC exigen para el próximo curso una calificación superior a 9 por el cupo general, otras once pueden cursarse con menos de un 6. Lejos de significar que sean estudios más sencillos o con peores salidas laborales, estas notas reflejan, sobre todo, una menor competencia entre aspirantes o una mayor oferta de plazas.

Esas once titulaciones, enmarcadas en las remas de Humanidades y Ciencias Sociales, representan el 25 % de los 44 grados y dobles grados que oferta el campus compostelano. Ciencia Política y de la Administración, Economía, Filología Clásica, Lengua y Literatura Inglesas, Lengua y Literatura Modernas y Relaciones Laborales y Recursos Humanos se quedan en el 5,000. A ellas se suman Historia del Arte (5,500), Lengua e Literatura Españolas (5,122), Lengua y Literatura Gallegas (5,420), Trabajo Social (5,058) y Geografía y Ordenación del Territorio (5,034).

La situación es aún más acusada en el campus de Lugo. De las 21 titulaciones ofertadas, diez requieren menos de un 6 para acceder, lo que supone cerca del 48 % de la oferta. Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Civil, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el doble grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria e Ingeniería Forestal parten del 5,000. También se sitúan por debajo de ese umbral Ingeniería Forestal y del Medio Natural (5,404), Ingeniería de Procesos Químicos Industriales (5,834), Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria (5,020), Empresa y Tecnología en modalidad virtual (5,610), Gestión Cultural (virtual), con un 5,200, y el grado abierto USC Ingenierías (5,100).

La misma tendencia se aprecia en las otras dos universidades gallegas. En la Universidade da Coruña, el 30,9 % de las titulaciones presentan una nota de corte inferior a 6: son 17 de las 55 que se ofertan entre los campus de A Coruña y Ferrol. En la Universidade de Vigo, por su parte, 29 grados y dobles grados de los campus de Vigo, Pontevedra y Ourense se sitúan por debajo de ese umbral, lo que representa el 39 % de su oferta.

¿Por qué solo cerró la matrícula Medicina en el primer llamamiento?

En el extremo opuesto figura Medicina. El grado ha cerrado sus listas ya en el primer llamamiento de matrícula y lo ha hecho con la nota de admisión más alta de los últimos años: un 12,844. El curso pasado había cerrado con un 12,74, por encima del 12,61 del 2024-25 y del 12,69 del 2023-24. Además, ha sido la única titulación de todo el sistema universitario gallego que ha completado el proceso en esta primera adjudicación.

Desde la CIUG explican que esta circunstancia responde a una decisión organizativa. "Son decisións das Delegadas e Delegados do Reitor de como proceder en cada curso académico analizando o proceso de acceso de anos anteriores", señalan.

Hasta este curso se analizaban las notas de los estudiantes que solicitaban plaza, se estudiaba la evolución de las calificaciones de admisión y se realizaba una simulación de la matrícula para ajustar los llamamientos. Ese sistema hacía que la mayoría de las titulaciones prácticamente cerrasen sus listas en la primera adjudicación. Ahora el procedimiento es "más realista" y el peso del proceso recae menos en los delegados universitarios y más en el propio sistema, que irá ordenando las adjudicaciones mediante sucesivos llamamientos. Con todo, se espera que en la próxima adjudicación, prevista para el martes 14 de julio, queden cerradas buena parte de las titulaciones de las tres universidades gallegas. Mientras, muchos futuros estudiantes permanecerán en listas de espera.