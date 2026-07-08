Cuenta atrás para la apertura del Centro Galego de Artes Dixitais: 2,6 millones en equipamiento tecnológico

Se convertirá en la primera infraestructura de estas características en Galicia y completará el mapa de instalaciones de la Cidade da Cultura. La Xunta ha convocado la licitación del contrato para el equipamiento tecnológico del futuro Centro Galego de Artes Dixitais, ubicado en la Cidade da Cultura, con un presupuesto máximo de 2,6 millones de euros, de los que 1,5 millones serán financiados con fondos europeos FEDER.

La nueva infraestructura, cuya apertura está prevista para la segunda mitad del Xacobeo 2027, estará dotada de tecnología para experiencias inmersivas, realidad virtual y aumentada y sistemas audiovisuales de última generación, con el objetivo de impulsar la creación digital y situar a Galicia «como un referente nacional en este ámbito», sostienen desde el Gobierno gallego.

La financiación comunitaria, que cubrirá el 60 % del coste del equipamiento, ha sido posible gracias a la colaboración entre la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y la Fundación Cidade da Cultura, mientras que la aportación de la Xunta ascenderá a un millón de euros.

Pantalla perimetral de 75 metros de longitud

El contrato contempla la instalación de una amplia gama de equipamientos tecnológicos, entre ellos una pantalla perimetral de 75 metros de longitud y una sala equipada con sistemas de proyección envolvente y sonido inmersivo, además de dispositivos que permitirán incorporar estímulos físicos, como vibraciones mediante chalecos hápticos.

Según la Xunta, estas tecnologías permitirán ofrecer al público «experiencias inmersivas de alto nivel, además de convertir el centro en un nuevo atractivo turístico y en un espacio para la innovación cultural y la creación contemporánea».

Su puesta en marcha se realizará mediante la adaptación de un espacio ya existente en la Cidade da Cultura, sin necesidad de construir un nuevo edificio.

Teatro da Música

Las instalaciones ocupan los antiguos aparcamientos subterráneos previstos para el proyectado Teatro da Música, uno de los edificios que no llegó a completarse en el complejo del Gaiás.

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Las obras de adecuación del espacio concluyeron el pasado mes de diciembre y, en la actualidad, continúan los trabajos para finalizar la cubierta y el acondicionamiento exterior, con el fin de integrar la infraestructura en el conjunto arquitectónico de la Cidade da Cultura.