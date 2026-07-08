Detenida una pareja en Santiago por decenas de robos con fuerza en coches y estafas bancarias

Una veintena de robos con fuerza en coches estacionados en la vía pública y en garajes comunitarios, cuatro estafas bancarias, tres robos-hurtos de uso de automóviles... Estos son algunos de los delitos que se le imputan a una pareja que ha sido detenida en Santiago. Dichos robos, que se sucedían desde el pasado mes de mayo, se perpetraban tanto en vehículos aparcados en la calle como en garajes, generalmente fracturando los cristales de las ventanillas con cualquier tipo de objeto y sustrayendo los efectos de valor del interior, ocasionando cuantiosos daños, según indica la Policía Nacional en un comunicado difundido este miércoles.

Los arrestados usaban las tarjetas robadas para realizar compras en diversos establecimientos hasta que estas eran bloqueadas. Además, algunos de los coches fueron sustraídos con llave y utilizados para cometer nuevos delitos.

La investigación fue llevada a cabo por el grupo de Patrimonio de la Brigada de Policía judicial, con el fin de esclarecer y determinar la participación del presunto autor, así como la colaboración de su pareja en la venta de los artículos sustraídos. Se han recuperado diversos efectos que han sido devueltos a sus propietarios.

El varón detenido fue localizado la madrugada del día 28 de junio por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional de Santiago de Compostela a bordo de uno de los vehículos denunciados como sustraídos. Una vez concluidas las gestiones documentales, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Santiago.

Robos en garajes

A principios de junio, vecinos del Ensanche denunciaron una serie de robos en dos garajes de la capital gallega durante la madrugada del día 2: en el número 1 de García Prieto y en el número 22 de Frei Rosendo Salvado. "Esta mañana, cuando mi pareja bajó al garaje estaba la Policía y había varios coches con las ventanillas reventadas", explicaba entonces a este diario Julia Tábora, una de las vecinas del edificio de la Calle García Prieto en el que tuvo lugar uno de los robos, que afectaron a al menos cuatro residentes. "Cuatro personas que conocemos nos dijeron que les entraron en el coche, pero sí que es verdad que puede haber más porque no hablamos con todo el mundo", explicó.

En el interior de los vehículos se robaron cables, gafas de sol, distintos efectos personales e incluso mandos del garaje. "Me llama la atención que un día después de realizar una concentración nos sintamos todavía más indefensos y mucho más vulnerables por falta de vigilancia", añade esta vecina.