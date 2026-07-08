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La directora de Cáritas Española se reúne con equipos y voluntarios en Santiago para visibilizar su labor social

María González Dyne destaca la cercanía y el compromiso de Compostela como "claves para la inclusión y la esperanza"

La secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, en el centro junto a Pilar Farjas,visitó durante dos jornadas diversos proyectos y recursos de Cáritas Diocesana de Santiago

La secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, en el centro junto a Pilar Farjas,visitó durante dos jornadas diversos proyectos y recursos de Cáritas Diocesana de Santiago / Cáritas Diocesana de Santiago

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Eladio Lois

Eladio Lois

Santiago de Compostela

La secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, visitó durante dos jornadas varios proyectos y recursos de Cáritas Diocesana de Santiago para conocer de primera mano el trabajo de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social que se desarrolla en el territorio diocesano.

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, recibió a la delegación de Cáritas Española y acompañó una visita en la que se mostró la realidad de distintos programas y centros de la entidad, así como la labor que realizan a diario sus profesionales, voluntarios y participantes.

González Dyne estuvo acompañada por Félix Sánchez, director de Acción Social de Cáritas Española, y por Hilde Daems, coordinadora del Equipo de Inclusión.

Visitas a Vagalume, Vieiro y la Cáritas Interparroquial

Durante su estancia en Santiago, la delegación visitó la Cáritas Interparroquial de Santiago, una de las mayores de la diócesis, donde pudo conocer el funcionamiento de sus programas y el trabajo desarrollado a través del programa Aura. La agenda incluyó también encuentros en el Centro Vagalume, el Centro Vieiro, el Departamento de Empleo Diocesano y los Servicios Generales de Cáritas Diocesana de Santiago.

Estos encuentros permitieron acercar a la dirección estatal de Cáritas a la realidad cotidiana de los proyectos, escuchar las experiencias de las personas acompañadas y conocer el trabajo que desarrollan tanto los equipos técnicos como el voluntariado.

A lo largo de las distintas visitas, la entidad destacó la importancia de los procesos de acompañamiento personalizados, la cercanía en la atención y la implicación de las personas voluntarias como elementos clave para favorecer itinerarios de inclusión y promoción personal.

“Cáritas es una comunidad que camina junto a quienes más dificultades atraviesan”

La secretaria general de Cáritas Española valoró especialmente el contacto directo con las personas participantes y con los equipos que sostienen los programas. “Esta visita me ha permitido conocer de cerca la realidad que acompañáis cada día y comprobar cómo la cercanía, la escucha y el compromiso de tantas personas hacen posible procesos de transformación y esperanza”, señaló María González Dyne.

En esa línea, subrayó que “Cáritas es, ante todo, una comunidad que camina junto a quienes más dificultades atraviesan”, y consideró que las experiencias conocidas en Santiago son “un ejemplo” de ese trabajo de acompañamiento.

Encuentro de trabajo entre Cáritas Diocesana de Santiago y Cáritas Española

Encuentro de trabajo entre Cáritas Diocesana de Santiago y Cáritas Española / Cáritas Diocesana de Santiago

Por su parte, Pilar Farjas agradeció la visita y el interés mostrado por los responsables de Cáritas Española. “Ha sido una oportunidad para compartir el trabajo que desarrollan nuestros equipos y voluntariado, pero sobre todo para dar voz a las personas que participan en nuestros proyectos”, afirmó la directora de Cáritas Diocesana de Santiago.

La directora diocesana también destacó que este tipo de encuentros ayudan a reforzar el trabajo en red dentro de la Confederación Cáritas y permiten visibilizar la labor cotidiana de las comunidades parroquiales, los equipos de voluntariado y los profesionales que acompañan a las personas más vulnerables.

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La visita concluyó con un encuentro de trabajo con las responsables técnicas de los recursos visitados, en el que se compartieron experiencias y reflexiones sobre los principales retos sociales que afrontan actualmente las personas acompañadas por Cáritas.

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