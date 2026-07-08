Un estudo da USC conclúe que oito de cada dez españois apoian endurecer as medidas antitabaco
A investigación, premiada pola Sociedade Española de Epidemioloxía, revela un elevado consenso arredor das oito medidas analizadas, aínda que detecta diferenzas de ata 30 puntos entre comunidades autónomas
L.R.
Oito de cada dez españois apoian medidas como prohibir fumar en coches con menores ou implantar o empaquetado xenérico do tabaco. Ese amplo respaldo cidadán leva a concluír que a sociedade española está preparada para un endurecemento das políticas de control do tabaquismo, segundo un estudo da Universidade de Santiago (USC), que acaba de ser recoñecido co I Premio SEE-SESPAS ao mellor artigo en epidemioloxía.
A investigación, que analiza por primeira vez o apoio da poboación ás principais medidas antitabaco en cada comunidade autónoma, confirma un elevado consenso arredor das oito iniciativas lexislativas avaliadas, aínda que tamén revela importantes diferenzas territoriais. As propostas que xeran máis reticencias son a prohibición de fumar nas terrazas da hostalaría e o aumento da idade mínima para mercar tabaco ata os 21 anos. Aínda así, esta última medida supera o 50 % de aceptación na maioría das comunidades autónomas.
O estudo tamén identifica diferenzas de ata 30 puntos porcentuais entre comunidades autónomas no apoio á prohibición de fumar en espazos exteriores, un resultado que apunta á necesidade de adaptar as estratexias de comunicación ao contexto de cada territorio antes de impulsar novas reformas lexislativas.
Mónica Pérez, autora principal do artigo: “Coñecer o apoio da cidadanía a estas medidas resulta esencial para garantir o seu éxito”
A investigación cobra especial relevancia nun momento clave que responde á aprobación en setembro de 2025 do anteproxecto de lei de modificación da Lei 28/2005, que ampliaría os espazos libres de fume a terrazas de hostalaría ou as marquesiñas de transporte público. “Coñecer o apoio da cidadanía a estas medidas resulta esencial para garantir o seu éxito”, explica a súa autora principal, a profesora Mónica Pérez Ríos, da Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública da USC e membro do CRETUS e do IDIS. “O estudo tamén achega evidencia rigorosa no senso de que, en xeral, a poboación está preparada e apoiaría o avance nas medidas de protección fronte á principal causa de morte en España, tal e como apreciamos no noso grupo de investigación en estudos previos”, advirte.
O artigo ‘Aceptabilidad de medidas de control del tabaquismo en la población adulta española’ realizouse no marco dun proxecto financiado polo Instituto de Salud Carlos III. O premio entregouse na XLIV Reunión Anual da Sociedade Española de Epidemioloxía que tivo lugar en Pamplona e recolleuno Carla Guerra Tort, coautora do estudo e doutoranda da Área. As outras autoras son Lucía Rodríguez e a profesora Julia Rey Brandariz, todas da Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública.
O I Premio SEE-SESPAS recoñece o mellor artigo orixinal en epidemioloxía publicado en Gaceta Sanitaria durante o ano 2025 e está convocado conxuntamente pola Sociedade Española de Epidemioloxía (SEE) e a Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria (SESPAS).
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