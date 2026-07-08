El IDIS capta 470.000 euros para tres proyectos de investigación biomédica

El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) liderará tres de los 21 proyectos seleccionados en la XXIII convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña, lo que le permitirá captar 470.000 euros para investigaciones en salud mental, trasplantes y enfermedades raras. La fundación ha repartido este año 2,3 millones de euros entre equipos científicos de hospitales de toda España.

Además de los tres proyectos compostelanos, otros dos equipos gallegos —del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, en Vigo, y del Hospital de A Coruña— participarán en estudios colaborativos coordinados por otros centros españoles gracias a esta misma convocatoria.

Proyecto colaborativo para analizar los factores asociados al riesgo suicida en personas con autismo

Uno de los tres estudios gallegos liderados desde el IDIS será un gran proyecto colaborativo en el que participarán equipos de otros siete centros españoles, entre ellos el IIS Galicia Sur de Vigo. El estudio Riscatea, coordinado por la investigadora Montse Fernández Prieto, analizará los factores neurocognitivos, psicosociales y genéticos asociados al riesgo suicida en personas con trastornos del espectro autista (TEA) para desarrollar modelos predictivos mediante el aprendizaje automático.

La investigadora del CiMUS, Montse Fernández Prieto. / Cedida

En los últimos años, se ha detectado que las personas con TEA presentan un riesgo mayor que la población general de desarrollar conductas suicidas. “Los estudios realizados hasta el momento reflejan cifras alarmantes: el 15 % de las personas con TEA han intentado suicidarse en alguna ocasión y el 37 % ha tenido algún tipo de idea suicida. Estos datos reflejan una importante preocupación de salud pública para nuestro país”, señala la investigadora.

Tras el análisis detallado de aspectos clínicos y genéticos de un grupo de 800 participantes de entre 12 y 30 años, Riscatea desarrollará modelos predictivos mediante aprendizaje automático a partir de factores neurocognitivos, psicosociales y genéticos asociados al riesgo suicida en personas con TEA, que puedan ayudar a los profesionales sanitarios en la evaluación del riesgo.

En este proyecto liderado por el IDIS participarán investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, en Vigo; el Institut de Investigació Biomèdica de Bellvitge, en Barcelona; el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra; la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario Gregorio Marañón, en Madrid; y el Hospital La Fe y el Hospital Clínico, de Valencia.

Trasplante de piel para regenerar heridas graves que el cuerpo no cura por sí solo

Otro de los proyectos gallegos, en este caso en el campo de los trasplantes, lo liderará el investigador del IDIS y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Luis A. Díaz Gómez. El proyecto pretende crear piel inteligente y personalizada con las células del propio paciente para tratar heridas graves que el cuerpo no puede curar por sí solo. La tecnología está pensada para reparar lesiones extensas y profundas, como las producidas en accidentes de tráfico, quemaduras graves o tras cirugías para extirpar tumores de piel.

Para ello se empleará una técnica de biofabricación avanzada llamada bioimpresión 4D. “Generaremos un tejido vivo en el laboratorio capaz de autoorganizarse para funcionar como una piel real. La clave es que ‘programamos’ temporalmente las células para que actúen como motores de la regeneración, acelerando la formación de vasos sanguíneos y logrando una estructura casi idéntica a las del tejido sano. El objetivo de este proyecto es desarrollar la tecnología y validar su eficacia en modelos preclínicos, necesarios para garantizar la seguridad antes de plantear en el futuro ensayos con pacientes”, explica el investigador.

“Esperamos que esta nueva tecnología permita una regeneración mucho más rápida y eficaz, reduciendo el riesgo de infecciones y fibrosis y acortando las estancias hospitalarias. Para el paciente, esperamos minimizar el dolor y las secuelas, favoreciendo una reintegración social y laboral más sencilla”, ha resumido Díaz.

Síndrome de Alagille, enfermedad genética rara que se manifiesta en la infancia

En el tercer trabajo liderado desde Galicia, la doctora Ana Bugallo, investigadora postdoctoral en el grupo TREAT del IDIS, llevará a cabo el proyecto ALADIMO (ALAgille DIseño y MOdelo en chip) para pacientes con síndrome de Alagille, una enfermedad genética rara que se manifiesta principalmente durante la infancia y que afecta, sobre todo, al hígado, aunque también puede producir alteraciones cardíacas, renales, oculares y vasculares.

Equipo de la doctora Ana Bugallo que llevará a cabo el proyecto ALADIMO (ALAgille DIseño y MOdelo en chip). / IDIS

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo innovador para estudiar la enfermedad. A partir de una pequeña muestra de sangre de pacientes con el síndrome se obtendrán células madre pluripotentes inducidas (hiPSC), que posteriormente se diferenciarán para generar organoides hepáticos, es decir, pequeñas estructuras tridimensionales que reproducen algunas de las características del hígado humano. Estos organoides reproducirán fielmente el funcionamiento del tejido hepático en la enfermedad y servirán como modelo para estudiar los mecanismos responsables de ésta, identificar biomarcadores relacionados con su evolución y analizar la respuesta a diferentes tratamientos en un entorno experimental altamente personalizado.

“El proyecto ALADIMO incorpora tecnologías de vanguardia, como los organoides hepáticos y los sistemas organ-on-a-chip, que en los últimos años han adquirido un creciente protagonismo en la investigación biomédica internacional. En este contexto, el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña resulta fundamental para impulsar proyectos como éste, que acercan estas tecnologías emergentes al estudio de enfermedades raras con importantes necesidades médicas no cubiertas”, explica la doctora Bugallo.

“Aunque se trata de un proyecto de investigación básica, sus resultados podrían contribuir a mejorar el manejo clínico del síndrome de Alagille en el futuro. La identificación de biomarcadores permitiría conocer mejor la evolución de la enfermedad y ayudar a identificar qué pacientes presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas”, ha concluido.