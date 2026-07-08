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El músico favorito de Borja Iglesias abre su gira de conciertos a una hora de Santiago: "Te quiero mucho Kase.O"

El nuevo tour del rapero aragonés, llamado "Camisa de Fuerza", empieza en Galicia en enero de 2027

Kase.O y Borja Iglesias en una foto de 2021 al grabar el vídeo del tema &quot;Ringui dingui&quot;.

Kase.O y Borja Iglesias en una foto de 2021 al grabar el vídeo del tema "Ringui dingui". / Cedida

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Xabier Sanmartín

Santiago

El músico favorito del futbolista compostelano Borja Iglesias abre su gira de conciertos a una hora de Santiago. "Te quiero mucho Kase.O", ha escrito en sus redes sociales el delantero del Celta de Vigo y de la selección española, equipo con el que debutó hace unos días en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En su mensaje en redes, el delantero picheleiro muestra un pantallazo donde indica que incluye en su biblioteca de Spotify el nuevo disco de Kase.O: "Camisa de Fuerza"

Cuando cantaron juntos

El rapero aragonés Kase.O, integrante del grupo Violadores del Verso, pero con carrera paralela propia, abre la gira "Camisa de Fuerza" el sábado 16 de enero de 2027 en el Coliseum de A Coruña, a una hora escasa en coche y a menos si se va en tren para mostrar en vivo los temas de su recién salido nuevo disco, donde hay colaboraciones de Hazhe, Nach o Zatu (SFDK),entre más complicidades.

Por ahora, esa cita gallega es la única en nuestra comunidad de la primera decena de fechas que ofrece el tour del rapero ragonés de cara al año 2027.

Según el calendario actual de la Liga, el domingo 17 de enero de 2027, el Celta juega en Balaídos contra el Valencia y el día previo es cuando Kase.O actúa en el Coliseum, de modo que puede que Borja Iglesias se acerque a verle y saludarle ya que su amistad viene desde hace años.

Habitual del circuito musical gallego, Kase.O ha ofrecido varios conciertos en Santiago a lo largo de su carrera, sumando incluso dos noches seguidas en la sala Capitol o rapeando en el escenario del Monte do Gozo durante O Son do Camiño 2022. En aquella edición del multitudinario festival compostelano, Borja Iglesias (entonces en el Real Betis) subió al escenario durante la interpretación de un tema llamado "Ringui Dingui" (grabado junto a los sevillanos SFDK).

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El futbolista de Santiago es un confeso fan del hiphop y de otras músicas urbanas (en una edición del Primavera Sound de Barcelona, llevó a hombros al vigués Sen Senra cuando el artista se bajó a cantar entre el público).

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