Presentan en Santiago una novela sobre servicios secretos israelíes y mensajes en pergaminos: "Shoshana", de Amadeu Alemany

El autor catalán Amadeu Alemany visita este verano Santiago para presentar "Shoshana - Retratos de un Evangelio Mudo", una novela "sobre servicios secretos israelíes y mensajes en pergaminos", lanzada en castellano por Ediciones Luciérnaga (Grupo Planeta).

Amadeu Alemany (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 1968) acude a la librería Follas Novas (Montero Ríos, nº 37) el próximo martes 11 de agosto para ofrecer una charla sobre dicho el contenido libro, desde las 19 horas

Servicios secretos

De cara a la elaboración de "Shoshana - Retratos de un Evangelio Mudo", el autor viajó a Tierra Santa por motivos periodísticos y descubrió allí un archivo inédito de pergaminos "con extrañas representaciones y dibujos de más de dos mil años de antigüedad", según detallan desde la citada editorial

A partir de "una investigación sobre la sociedad israelí, los mecanismos de sus servicios secretos y la arqueología bíblica", Amadeu Alemany, añaden, hilvana su texto, un volumen de 632 páginas (15 x 23 cm.).

Entra las fotos de sus redes sociales, Alemany publica una junto al actor compostelano Luis Zahera, quizá en conexión con su prima Marta Zaera, asentada en Gavá (Cataluña).

Experiencia en radio y televisión

Guionista de radio y televisión, Amadeu Alemany es el director y conductor del formato matinal comarcal "La República Santboiana", en Ràdio Sant Boi. También ha publicado esta novela en catalán ("Shoshana. Retrats d'un evangeli mut", a través de Editorial Base.

Y antes sacó obras como "El poble dels bojos" (2008), "Gegants" (2012), "La columna dels esguerrats" (2014), "El psiquiatre de Déu" (2017) o "A l’octubre tornarà la primavera" (2019). Además, colaboró en la obra coral "Històries confinades" (2020).

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Descargar un fragmento de la novela "Shoshana Retratos de un evangelio mudo"