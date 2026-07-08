El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: "De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos"

Antes de salir en las pantallas de todo el país con títulos como Celda 211 o La deuda, Luis Tosar se sentaba en la barra del Pub Atlántico preguntándose si la actuación sería su camino. Eran los años 80, el futuro se abría como un lienzo en blanco ante sus pies, pero el mundo de la interpretación seguía siendo igual de incierto que ahora.

Al otro lado de la barra, Pilar Fernández observaba esos primeros pasos temblorosos de quien llegaría a acumular varios premios Goya en sus estanterías. "Luis es mi mejor amigo. Le recuerdo en sus momentos de duda, cuando no sabía si aquello era lo correcto. Incluso llegó a plantearse dejarlo, porque subsistía de su trabajo y tuvo que abrirse camino", explica la dueña del bar que ha visto triunfar a muchos de los rostros más conocidos de la escena cultural gallega y española.

Una foto antigua del Pub Atlántico, con un joven Luis Tosar en el centro. / Cedida

Zahera, hoy mundialmente conocido por proyectos como Animal, también se dejaba caer por las mesas de un establecimiento que se acerca rápidamente a los 40 años de historia. "Él era diferente. No estaba tan enfocado en el teatro como Tosar, hacía lo que le iba surgiendo, era pura energía", dice la sumiller, que abrió su local en 1988 con la misma juventud y las mismas dudas que los actores a los que acabó acogiendo.

Por aquel entonces tenía 19 años y había aterrizado en Santiago desde A Coruña con muchas ganas de crear "el sitio al que me gustaría ir a mí". En realidad, y siendo francos, eso era todo lo que tenía. "Empezamos sin nada, fue duro. Tampoco éramos de aquí y había que entender la ciudad", reconoce la bartender, hoy al mando de un rincón casi legendario en el casco histórico.

La propia Guía Repsol ha reconocido su solera con el Solete que le ha concedido este verano, apadrinado por la recomendación personal de otro asiduo del Atlántico, Tamar Novas. Cuando la llamaron para decírselo, Fernández no se lo creía. "Pensé que era un timo telefónico. Estaba escéptica, pensando a ver dónde estaría el truco, porque no es algo a lo que te presentes", recuerda entre carcajadas, tan agradecida a la institución como al actor de Clanes. "A Tamar lo conocemos desde que comenzó y es un amor. Estamos muy contentos".

Pub Atlántico, casi 40 años impulsando la cultura en Santiago de Compostela

En los casi 40 años que lleva abierto, este bar de copas de Santiago se ha convertido en uno de los epicentros culturales de la urbe. Era rara la noche en la que los futuros actores, músicos y directores gallegos no enfilaran sus pasos hacia el número 9 de la Rúa da Fonte de San Miguel, atraídos por el ambiente bohemio del local y la colección de "rarezas" musicales que Pilar y su pareja Guillermo se afanaban por reunir para la clientela.

El propio negocio se define como el "primer local especializado en música rock de la noche compostelana", que entonces incluía un variado surtido de vinilos -"los CDs aún no existían"- y "maquetas inéditas". Incluso los estudiantes bajaban a su barra para disfrutar de los últimos vídeos musicales, porque en sus habitaciones -hoy llenas de smartphones y ordenadores portátiles- no había televisión.

"Teníamos una gran efervescencia en cuanto a creación cultural, de aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos. Esta fue la primera sede del Grupo Chévere, por ejemplo, y también recuerdo a Jorge Coira sentado en una mesa con Carlos Portera, hablando de cómo iban a hacer la película El año de la garrapata", cuenta Fernández.

Carlos Blanco y Patricia Vázquez en 'Chapa y Pintura', un dúo cómico nacido en el Pub Atlántico. / Cedida

Miguel Delira y Pilar Pereira debatían "hasta altas horas de la madrugada", el cantante Fran Pérez Narf era entonces el camarero y Carlos Blanco hacía sus primeras incursiones en la narrativa entre las mesas del local. El actor y humorista Manuel Manquiña incluso llegó a festejar aquí su boda. "Un día me llamaron por teléfono desde el bar para decirme que tenía que ir, que había mucha gente. Resultó que Manquiña se había casado en el Ayuntamiento y había decidido celebrarlo en el pub de forma totalmente espontánea", relata entre risas.

Algunos, como Coira y Tosar, llegaban juntos desde Lugo. Fernández aún recuerda cuando nominaron al segundo a su primer Goya y el Atlántico se convirtió en un auténtico centro de seguimiento de la cita televisiva, un evento especial cuyas huellas permanecen a día de hoy en la carta.

Una de las paredes del local, con el cartel original del cortometraje de Jorge Coira 'O matachín'. / Cedida

Y es que uno de sus gin-tonics más famosos, Flores de otro mundo, se creó justamente por la película que le valió la nominación al lucense. Dice Pilar que no se plantea quitar esta bebida con aroma a violetas, porque "la gente lo sigue pidiendo" y porque captura "un momento muy bonito" que marcó un punto de inflexión "para Luis".

Eso, apunta, no significa que no siga poniendo a prueba su inventiva con coloridas bebidas y sabores. "Me gusta crear cosas. He ganado todos los premios de Santiago (é) Cóctel en todas las ediciones y sigo formándome. Debo ser la bartender más veterana de Galicia".

Más de 300 bebidas y cócteles de premio

Algunos de los cócteles que Pilar Fernández sirve en su local de Santiago. / Cedida

Cuando Pilar dice que el menú de su local de ocio nocturno es amplia, no exagera. Son más de 300 las bebidas que ofrece tras la barra, donde experimenta con siropes, maceraciones y zumos para crear algunos de los sorbos de autor más selectos de Santiago.

Su preferido es el Frida Khalo, elegido Mejor Cóctel en 2022 por su mezcla "especiada, ahumada, picante y cítrica", aunque el orgullo de haber creado un trago de orujo hace que Bravú también ocupe un lugar especial en su corazón. Confiesa que siempre necesita "nuevos retos" y por eso, apunta, ve el Pub Atlántico como "una travesía". Siempre hacia delante, a por los 40 años y, quién sabe, puede que más allá del medio siglo.