Roban en el interior de cuatro vehículos de alta gama en un garaje privado de Santa Marta

Nuevo episodio de robos en el interior de garajes de Santiago. Cuatro vehículos aparecieron con daños en un aparcamiento privado situado en el entorno del Mercadona de Santa Marta, después de que accediesen al recinto durante la madrugada de este martes, 7 de julio.

Según traslada uno de los afectados, los autores rompieron el cristal de varios coches estacionados en el garaje para revisar su interior. Todos los vehículos eran de gama alta. Concretamente, un Audi modelo Q5 y tres automóviles de la marca Porsche.

En uno de los vehículos, relata la víctima, el botín fue mínimo: solamente unas gafas de sol. El daño causado, sin embargo, fue muy superior al valor de lo sustraído, ya que el propietario se encontró la ventanilla reventada. La denuncia correspondiente ya ha sido presentada.

Oleada de robos

El episodio se conoce el mismo día en que la Policía Nacional ha informado de la detención en Santiago de una pareja a la que se atribuyen una veintena de robos con fuerza en el interior de vehículos, además de estafas bancarias, robos-hurtos de uso de automóviles, hurtos, receptación y daños. Según el comunicado de las autoridades, los robos investigados se venían sucediendo desde mayo tanto en coches estacionados en la vía pública como en garajes comunitarios, con un modus operandi similar: fractura de ventanillas, sustracción de objetos de valor y posterior uso de tarjetas bancarias robadas en distintos establecimientos.

Con todo, fuentes policiales no pueden confirmar por ahora que la pareja detenida sea la misma que habría actuado esta semana en el garaje de Santa Marta. La investigación de esos nuevos daños y sustracciones deberá determinar si existe relación con los hechos ya esclarecidos por el grupo de Patrimonio de la Brigada de Policía Judicial o si se trata de otro episodio distinto dentro de los robos en vehículos que han generado inquietud en diferentes zonas de la ciudad.