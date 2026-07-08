¿Qué tiempo hará este fin de semana? Previsión de tormentas y temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados

Tras unas semanas de intenso calor, Santiago recibe una tregua que viene acompañada de cielos nublados durante el día y bancos de niebla y nubes desde la noche hasta la mañana. Las temperaturas han bajado respecto a las últimas previsiones publicadas por MeteoGalicia: máximas de 29 grados y mínimas de 16 serán las protagonistas en lo que resta de semana.

A causa de estas nieblas que se producirán a partir del anochecer, la humedad ha aumentado considerablemente, desde el 60% de máxima que adelantaron ambas agencias a comienzos de semana, la previsión asciende hasta el 95%, haciendo que la sensación sea de más frío. En las horas centrales, los niveles se reducirán y la sensación térmica será similar a la temperatura real. En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable, pero suave, sin fuertes rachas, con una media de 15 km/h durante toda la semana, respecto a los 11 km/h que se preveían el lunes.

Siguiendo con los datos de MeteoGalicia, las precipitaciones llegarán el sábado. Sin embargo, para el domingo, la agencia gallega cambia por completo su predicción de principios de semana y la probabilidad de lluvia desciende hasta el 25%.

La Aemet, por su parte, va más allá en cuanto al calor: pronostica una notable subida de las máximas para la jornada de sábado, que alcanzarán los 36 grados, mientras el domingo bajan hasta los 25º de máxima, dando así un alivio a los compostelanos. Su parte más actualizado dista bastante con el ofrecido por la agencia gallega. Las probabilidades de lluvia para el sábado son de un 65%, superando en 10 puntos el porcentaje ofrecido por MeteoGalicia. El domingo esos porcentajes siguen en línea ascendente, un 90% de probabilidades de precipitaciones frente al 25% de MeteoGalicia.

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En resumen, el tiempo en Santiago de Compostela para esta semana es cambiante. Entre semana la climatología invita a disfrutar de tiempo al aire libre, las temperaturas cálidas, los cielos despejados y con vientos suaves que harán que las jornadas sean placenteras, mientras que durante el fin de semana la climatología invita a permanecer en interiores. Se aconseja a la ciudadanía que aproveche los días soleados para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.