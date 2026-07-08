Un vecino de Santiago acaba hospitalizado por una brutal paliza en el paseo del río Sarela: "Cogió una piedra y empezó a machacarle la cabeza"

"Esto no ha sido un caso de una discusión o de un arrebato, se abalanzó sobre él e intentó matarle". Son palabras de Jon Brokenbrow, presidente de la Asociación de Veciños Río Sarela, a EL CORREO GALLEGO acerca de la brutal agresión que sufrió un vecino de 65 años del barrio de San Lorenzo el pasado domingo, cuando un individuo al que llamó la atención por bañarse desnudo en el río se abalanzó sobre él, lo tiró al suelo y comenzó a golpearle la cabeza en repetidas ocasiones con una piedra de grandes dimensiones. Para más inri, una vez terminó de ensañarse con su víctima, arrojó al hombre al cauce del Sarela a su suerte.

Según el testimonio de Brokenbrow, el espeluznante suceso ocurrió en torno a los 21:00 horas. Tras una jornada de temperaturas muy elevadas, el vecino agredido decidió salir a caminar por el paseo fluvial en busca de temperaturas más suaves. "El hombre vio a un paisano bañándose desnudo en el Sarela, a la altura de la fuente de Perilla, y le llamó la atención explicándole que por allí pasa gente y familias", cuenta el presidente de la asociación vecinal, que relata que, acto seguido, el atacante "cogió una piedra y empezó a darle en la cabeza hasta machacársela".

Asimismo, el portavoz de la asociación vecinal asegura que el agresor, tras huir del lugar, se cruzó con dos caminantes a los que les dijo que "más adelante hay un borracho tirado por ahí".

El paseo del río Sarela, una zona muy frecuentada por los compostelaos estos días de ola de calor / Cedida

Una larga recuperación

"El vecino acaba de salir de una operación de corazón y se estaba recuperando y, aunque tiene una actitud positiva, ahora estará ingresado un largo tiempo hasta que se recupere. Tiene un ojo como una pelota de tenis", explica Jon Brokenbrow sobre el actual estado de la víctima, que también sufre fracturas en las órbitas de los ojos y en la mandíbula debido a los golpes recibidos.

Del mismo modo, el presidente de la asociación vecinal considera que el suceso no ha sido una simple agresión, e insiste en que "es un intento de homicidio", por lo que desde la asociación piden que las autoridades detengan de inmediato a este individuo, que el domingo actuó con una extrema violencia solo porque le reprocharon su comportamiento.

Al vecino agredido de San Lorenzo le espera una larga recuperación en el CHUS de Santiago / ECG

El agresor, un viejo conocido por altercados en la zona vieja

Según el testimonio de Brokenbrow y después de hablar con el resto de vecinos, estos afirman que el atacante "es un individuo conocido en el barrio por pernoctar en una de las tiendas de campaña que montan al margen del río personas que no son peregrinos, sino gente sin hogar que acaban aquí". Aseguran que este hombre "ya ha protagonizado diversos altercados en la zona vieja, como en la praza do Toural y en el Obradoiro" por los que ya habría pasado por los juzgados compostelanos. Pese a ello, Jon expresa que "lamentablemente está en la calle y ha ocurrido esto".

Policías locales de Santiago durante una patrulla en la Praza do Obradoiro / Antonio Hernández

Hace cinco años ocurrió algo similar

"Estamos bastante enfurecidos, porque pensamos que la justicia en una mierda". Así manifiesta el hartazgo vecinal Brokenbrow, quien recuerda que hace cinco años tuvieron que vivir una situación similar con un ciudadano extranjero que agredió a varias mujeres en la zona: "Se trataba de un hombre serbio o croata que iba fuera de sí abofeteando a las mujeres. Finalmente, lo echaron de la ciudad".

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Exigen más presencia policial

Desde la Asociación de Veciños Río Sarela, y a raíz de esta agresión de extrema violencia, su portavoz reclama más vigilancia en la zona: "Exigimos más presencia policial en el entorno", declara su portavoz, que expone para finalizar, que desde hace unos 20 años "tenemos un asentamiento de personas sin hogar que viven ahí como animales y, aunque los servicios sociales del Concello de Santiago los atiende como personas humanas que son, necesitan un poco más de cuidado y deben estar vigiladas".