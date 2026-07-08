Vuelan las entradas del concierto de Amancio Prada en Santiago en tributo a Rosalía: "Depositaré un ramo de canciones en la tumba de quien las inspiró”

El concierto de Amancio Prada en Santiago dedicado la Rosalía de Castro ha arrasado en cuanto a expectación ya que se han agotado este miércoles en tres horas las invitaciones para la cita promovida por la Fundación del Panteón de Gallegas y Gallegos Ilustres. El plazo online en Ataquilla para retirar esos pases se abría este miércoles as las 12 h. y... ¡volaron!

Última oportunidad

Amancio Prada actuará en la iglesia de Bonaval el lunes, 13 de julio, a las 20 horas con un concierto dedicado la Rosalía de Castro promovido por la Fundación del Panteón de Gallegas y Gallegos Ilustres, cita ya con invitaciones agotadas, pero hay opción para quienes sean pacientes: "Nos gusta recordar que siempre hay una última oportunidad: si en el momento de comenzar el evento quedan asientos libres (de personas con reserva que finalmente no pudieron asistir), abriremos las puertas a quien no tenga entrada. El acceso se hará por orden de llegada hasta completar el aforo. No podemos asegurar la disponibilidad, pero te animamos a acercarte", detallan desde Ataquilla.

"Rosalía sigue iluminando la poesía de Galicia y de todos nosotros. Voy a depositar un ramo de canciones en la tumba de quien las inspiró", señala el cantautor berciano Amancio Prada. Más que un aniversario, "se trata de una ceremonia de gratitud", añade el músico.

La Fundación del Panteón de Gallegas y Gallegos Ilustres está integrada por el Parlamento de Galicia, la Xunta de Galicia, el Concello de Santiago y el Arzobispado compostelano.

Largo vínculo

El artista siente fuertes vínculos con la poeta gallega desde hace décadas: "Sus versos ya formaron parte de mi primer disco 'Vida y muerte '(1974). Y ahora, en el quincuagésimo aniversario del álbum 'Rosalía de Castro' (1975), no voy a dar un concierto en Bonaval, voy a depositar un ramo de canciones sobre la tumba de quien las inspiró. Rosalía sigue iluminando la poesía de Galicia y de todos nosotros. Desde la primera vez que entré en ese lugar, soñé con poder cantarle allí", reitera.

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Más conciertos

Amancio Prada actúa con ese mismo espectáculo el 7 de agosto en el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (Ourense; 20 h.; 23 euros) y un día antes, con otro repertorio llamado "Místicos y románticos" el 6 de agosto en la Igrexa Monasterial de Santa María de Meira (21:00 h: entradas a 22 euros).