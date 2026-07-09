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Una colisión entre dos turismos a la altura de San Lázaro deja una mujer herida en el periférico de Santiago

Los Bomberos acudieron al lugar para limpiar la calzada y devolver la normalidad a este tramo de la SC-20, principal autovía urbana que circunvala la ciudad

Una ambulacia transita por la SC-20 en Santiago

Una ambulacia transita por la SC-20 en Santiago / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Accidente de tráfico a primera hora de este jueves en Santiago. Una colisión entre dos turismos se ha saldado con una persona herida que ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios en el periférico compostelano.

Según fuentes consultadas del 112 Galicia por EL CORREO GALLEGO, el suceso ha ocurrido a las 15:06 horas en la avenida de Gonzalo Torrente Ballester a la altura de San Lázaro. Fue en ese momento en el que la llamada de un particular alertó a los servicios de emergencias del siniestro, requiriendo una ambulancia para atender a una mujer, la cual, pese a no estar atrapada, necesitaba atención médica.

El tramo de la SC-20 a la altura de San Lázaro

El tramo de la SC-20 a la altura de San Lázaro / Maps

Nada más tener constancia de este accidente por alcance, desde el centro coordinador principal (CIAE) han dado aviso al 061, que trasladó una unidad medicalizada al punto para asistir a la víctima, y a la Policía Local de la capital gallega.

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Los Bomberos tuvieron que limpiar la calzada

Del mismo modo, también fueron informados los Bomberos de Santiago, que confirman a este diario que acudieron al lugar para limpiar la calzada y devolver la normalidad a este tramo de la SC-20, principal autovía urbana que circunvala la ciudad.

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