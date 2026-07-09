El arzobispo de Santiago llama a reforzar la red de acogida en el Camino ante el Año Santo 2027

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto Fernández, defendió la necesidad de reforzar una hospitalidad “con alma” en las rutas jacobeas para preservar la esencia cristiana del Camino de Santiago de cara al próximo Año Santo Compostelano de 2027.

El prelado compostelano lanzó este mensaje durante la inauguración del curso “Habitar los caminos: la hospitalidad en las vías de peregrinación a Santiago de Compostela”, celebrado en el marco de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina de San Lorenzo de El Escorial.

Durante su intervención, Prieto subrayó que la acogida al peregrino no puede reducirse a una cuestión logística. “La hospitalidad constituye uno de los rasgos más hondos del alma del Camino”, afirmó el arzobispo, que recordó la tradición de hospitales, monasterios, parroquias y albergues que, desde los orígenes de la peregrinación, ofrecieron refugio, alimento, escucha y acompañamiento espiritual a quienes caminaban hacia Santiago.

Un grupo de peregrinos realizando una etapa del Camino de Santiago / Bernabé/Javier Lalín

El arzobispo defendió que la hospitalidad cristiana no es solo una forma de cortesía o solidaridad, sino una expresión concreta del Evangelio. En este sentido, sostuvo que el peregrino debe ser recibido con gratuidad, cercanía y respeto, sean cuales sean sus motivaciones para hacer el Camino.

De cara al Jubileo de 2027, Prieto llamó a fortalecer una red de acogida en parroquias, iglesias, albergues y comunidades cristianas, capaz de combinar organización, acompañamiento espiritual y atención humana. También recordó que muchos peregrinos llegan a Santiago con cargas invisibles, como el duelo, la soledad, la ansiedad o el cansancio vital.

El prelado concluyó reivindicando una “hospitalidad con alma”, que preserve la identidad cristiana del Camino sin perder la capacidad de escuchar, acompañar y acoger a quienes llegan a Compostela.