La respuesta de un barrio de Santiago al calor: "Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca"

Con Santiago inmerso en una nueva ola de calor, el barrio de San Pedro sale a calle para combatirlo de una forma tan sencilla como tradicional: una quedada en la calle. La premisa es muy sencilla: bajar una silla, llevar algo para merendar y sentarse a conversar con los vecinos.

Tras esta iniciativa se encuentra la Asociación Cultural do Barrio de San Pedro que ha convocado para este miércoles, a partir de las 20.00 horas, la primera "quedada á fresca" en el Parque da Trisca bajo la idea: "Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca".

Ocupar espacios frente a la gentrificación

Si bien el calor fue el detonante de esta iniciativa, la propuesta va mucho más allá de ofrecer alternativas de lugares donde refrescarse, La asociación quiere recuperar la vida de barrio y reivindicar el espacio público como lugar de convivencia.

"É a primeira quedada que facemos, aproveitando estes días coa ola de calor en Santiago. O obxectivo é propiciar espazos de encontro entre a veciñanza fronte a xentrificación e a masificación", explica Verónica Álvarez, miembro de la Asociación Cultural do Barrio de San Pedro, a EL CORREO GALLEGO.

El barrio de San Pedro organiza su primera "quedada á fresca" / Santiago Esturao Alzate

La actividad forma parte de una programación con la que el colectivo lleva ya un tiempo reivindicando "barrios para vivir, non para especular".

La elección del Parque da Trisca no es casual, pues tiene la intención de recuperar espacios del barrio que no están ocupados y han quedado en un segundo plano. "Queremos habitar espazos fóra do corredor de San Pedro e Concheiros, espazos máis alonxados, espazos para a convivencia e que agora non se habitan", señala.

Siguiendo la estela de la Paella Antifascista

La "quedada á fresca" sigue la línea de otras iniciativas impulsadas por la asociación, pequeñas actividades "máis aló das festas", como la Paella Antifascista celebrada el pasado 25 de abril no Campo da Angustia. "Queremos facer actividades que propicien encontros entre a veciñanza", incide.

Para la asociación, este tipo de iniciativas son una forma de recuperar una manera de relacionarse que durante décadas surgía de forma espontánea en el barrio de San Pedro.

"Antes facíanse de forma espontánea. Agora, cun ocio máis vinculado ao consumo, parece que hai a necesidade de programalos para que saian adiante", reflexiona.

La primera de muchas

La acogida tampoco ha podido ser mejor. Según explica Verónica Álvarez, tras anunciar la quedada, la respuesta en redes sociales ha sido muy positiva, por lo que ya estudian repetir la experiencia en otros puntos del barrio, como la Praza da Angustia o la Praza do Home Santo.

Entre los comentarios, fueron muchos los vecinos que respondieron con ganas a a la iniciativa. "Necesitamos máis plans así" contesta un usuario en redes. "Propoño outra na praciña de Home Santo! Moitas ganas de barrios con veciños, nenos, cans, dogos e conversas", secunda otro.

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Si esta primera experiencia funciona, la idea es que quedar "á fresca" se vuelva algo habitual en San Pedro. Porque, como recuerda la organización en redes, "entre veciñes, todo se leva mellor".