Cancelaciones de reservas y bares "vacíos": así ha afectado el caos ferroviario a hoteles y hostelería de Santiago

Las incidencias de este miércoles en la circulación de trenes entre Galicia y Madrid a causa de un fallo en la catenaria no solo afectaron a miles de viajeros y turistas. Entre los perjudicados también se encuentra la hostelería compostelana, los hoteles o las empresas de alquiler de vehículos. Este jueves la circulación ferroviaria se ha restablecido con normalidad pero, ¿hasta qué punto han afectado dichas incidencias a unos sectores clave en la economía de Santiago?

Los hoteles más cercanos a la estación Intermodal sufrieron numerosas cancelaciones de última hora, aunque también reservas inesperadas de viajeros que se vieron obligados a pernoctar en la capital de Galicia. Otros huéspedes que no pudieron viajar a sus destinos a causa de estas cancelaciones y retrasos, tuvieron que extender su estancia, cómo mínimo, una noche más.

Colas en la intermodal de Santiago / Javier Rosende Novo

Uno de los hoteles que más ha notado esta caída en la red ferroviaria es el Hotel Gelmírez. El miércoles recibieron reservas de última hora que no esperaban. En la recepción señalan también que la última vez que recuerdan tantas reservas de última hora y tantas cancelaciones "fue durante el apagón nacional", por lo que la situación para ellos era "anómala".

Otros hoteles de la zona aseguran que no sufrieron tantas cancelaciones, pero sí que recibieron a viajeros cargados de maletas que tenían que extender su estancia un día más hasta que se solucionaran las incidencias. Asimismo, aseguran que el grueso de sus huéspedes son de origen internacional que llegan a Santiago como peregrinos, por lo que no se vieron afectados por el caos ferroviario.

"Estos días el bar ha estado vacío"

Por otro lado, la hostelería cercana a la Intermodal sí que se ha visto más afectada. Es el caso de Helbert, encargado del Bar Diplomático, que regenta desde hace más de tres años. “Normalmente tenemos el bar lleno pero estos días ha estado vacío”, señala. La situación ha hecho que bares de la zona vivan horas bajas a causa de los retrasos, turistas que no llegan y enojados pasajeros que consumen menos de lo habitual.

Terraza vacía próxima a la intermodal / Diego Mosteiro

Cuánto más cercano al centro esté el bar, más se desvanece el problema. Hosteleros cercanos al núcleo histórico de Santiago señalan a este diario que el único cambio que han notado es “tener clientes con maletas por todos lados”. Ello demuestra que, lógicamente, la zona más cercana a la estación Intermodal fue la más sacudida por la incidencia de ADIF.

No obstante, existen negocios más allá de la hostelería que también se vieron afectados por estos retrasos y cancelaciones. Es el caso de las empresas de alquiler de coches. En la jornada de este miércoles fueron varios los clientes que llegaron a última hora de la tarde a recoger sus vehículos cuando su llegada estaba prevista para la mañana de ese mismo día.

Hubo también numerosas reservas de última hora para llegar a Madrid en coche de alquiler. Desde las empresas de alquiler de coches ubicadas en la estación afirman que los viajeros tomaron esta decisión desesperada al ver que “perdían sus vuelos internacionales” o “no llegaban a reuniones de trabajo”. Además de quienes partían hacia la capital de España, también recibieron una decena de coches que llegaban de Madrid a Santiago a causa de las incidencias ferroviarias.

Alquiler de coches en la estación de tren intermodal / Javier Rosende Novo

Si bien estas incidencias parecen estar solucionadas desde la mañana de este jueves, las consecuencias van más allá del restablecimiento del servicio. Para decenas de hosteleros, la jornada dejó cancelaciones, clientela inusual y unos ingresos que difícilmente podrán recuperarse. Un episodio que evidencia cómo un fallo en la infraestructura no solo altera la movilidad de la ciudad, sino que termina repercutiendo en el tejido económico de la capital gallega, especialmente en temporada alta.