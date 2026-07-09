Aprazamento do novo CHUS
O PSdeG de Santiago pide acción ante os continuos atrasos do aparcamento do CHUS
Os socialistas reclaman prazos e solucións reais tras dous anos de retrasos na data de finalización das obras
Marta Abal, concelleira do Grupo Municipal Socialista, denunciou este mércores os retrasos nas obras do aparcadoiro do CHUS. A socialista destacou os xa dous anos dende a sinatura do plan de acción entre a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago e a "falta dunha solución real".
O grupo esixe transparencia e accións reais inmediatas nas medidas de mobilidade previstas, ademais dunhas tarifas accesibles para os santiagueses. Abal demanda que a xestión non dependa completamente do SERGAS e asegurou que o primordial é que as obras se traduzan en "beneficios reais para os composteláns e compostelás" sen tarifas abusivas.
O PSdeG de Santiago teme que, se a situación non se solventa pronto, a situación agravarase coa ampliación do hospital e a construcción do Centro de Prontoterapia. Para a socialista cómpre que se fixen prazos concretos para acadar a finalización das obras. "É imprescindible que se fixen prazos concretos de cada un dos pasos necesarios para que o aparcadoiro sexa unha realidade", insistía Marta Abal.
A situación afecta a preto de 445.000 persoas que habitan nos 42 concellos que forman parte da área sanitaria do CHUS. No momento no que se fixo o estudo no ano 2023, a Xunta estimou que faltaban 328 prazas no aparcadoiro para cubrir as necesidades dos usuarios; tres anos depois, estímase que cando rematen as obras o número duplícase e ascenderá ás 611 prazas.
Ademais das esixencias, o grupo socialista lamenta que os únicos anuncios acerca da Xunta foran atrasos e un cambio de localización e esperan que a problemática remate o antes posible.
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