La pianista Isabel Dobarro, ganadora de un Latin Grammy, rendirá homenaje en Santiago a Santiago de Masarnau

La premiada pianista compostelana Isabel Dobarro anuncia un acto en Santiago para homenajear a Santiago de Masarnau (1805-1882), fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España (que estableció en 1849), además de compositor y pianista.

Anuncia esa cita para el miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos, como parte de la programación de la LXVIII edición de los Cursos Internacionales Música en Compostela, proyecto que se suma a una oferta de música clásica y educación con otros focos de interés en Santiago a lo largo de este verano, como el actual XXII Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón (que aparte de los cursos de su apartado formativo, incluye conciertos agrupados dentro del llamado Compostela Festi Sax 2026) y el curso Airas Nunes Aula de Cámara (que también se desarrolla durante esta semana).

Premio Latin Grammy 2025

La pianista Isabel Pérez Dobarro fue la ganadora del premio Latin Grammy 2025 al Mejor Álbum de Música Clásica gracias al eco de "Kaleidoscope", un trabajo producido por Javier Monteverde.

En su homenaje a Santiago de Masarnau dará una conferencia titulada "El piano de Santiago de Masarnau", sesión bilingüe en español e inglés para repasar la obra pianística del compositor madrileño y su valía dentro del llamado Romanticismo Europeo, propuesta que contará además, con la interpretación del maestro Josep María Colom, Premio Nacional de Música en 1998.

"Música y compromiso social"

"El tributo a Santiago de Masarnau es también una forma de reivindicar una figura que une música y compromiso social, dos dimensiones que siguen plenamente vigentes en nuestra labor", según explica Javier Martín Sanz, presidente nacional de la citada organización.

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Dos años de la boda

La intérprete santiaguesa Isabel Dobarro suele recalcar en sus redes sociales y entrevistas su nexo con Compostela aunque lleve años trabajando en EEUU y viajando por otros países y recordaba hace dos días en un post su boda con el fotógrafo Manuel Novo, celebrada justo hace ahora dos años.