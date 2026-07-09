Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lujo en SantiagoSequíaAlta velocidadMilladoiroCarreira Pedestre
instagram

MÚSICA CLÁSICA

La pianista Isabel Dobarro, ganadora de un Latin Grammy, rendirá homenaje en Santiago a Santiago de Masarnau

Tendrá lugar en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos para recordar al fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España

La pianista compostelana Isabel Dobarro con su premio Latin Grammy.

La pianista compostelana Isabel Dobarro con su premio Latin Grammy. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La premiada pianista compostelana Isabel Dobarro anuncia un acto en Santiago para homenajear a Santiago de Masarnau (1805-1882), fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España (que estableció en 1849), además de compositor y pianista.

Anuncia esa cita para el miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos, como parte de la programación de la LXVIII edición de los Cursos Internacionales Música en Compostela, proyecto que se suma a una oferta de música clásica y educación con otros focos de interés en Santiago a lo largo de este verano, como el actual XXII Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón (que aparte de los cursos de su apartado formativo, incluye conciertos agrupados dentro del llamado Compostela Festi Sax 2026) y el curso Airas Nunes Aula de Cámara (que también se desarrolla durante esta semana).

Premio Latin Grammy 2025

La pianista Isabel Pérez Dobarro fue la ganadora del premio Latin Grammy 2025 al Mejor Álbum de Música Clásica gracias al eco de "Kaleidoscope", un trabajo producido por Javier Monteverde.

En su homenaje a Santiago de Masarnau dará una conferencia titulada "El piano de Santiago de Masarnau", sesión bilingüe en español e inglés para repasar la obra pianística del compositor madrileño y su valía dentro del llamado Romanticismo Europeo, propuesta que contará además, con la interpretación del maestro Josep María Colom, Premio Nacional de Música en 1998.

"Música y compromiso social"

"El tributo a Santiago de Masarnau es también una forma de reivindicar una figura que une música y compromiso social, dos dimensiones que siguen plenamente vigentes en nuestra labor", según explica Javier Martín Sanz, presidente nacional de la citada organización.

Noticias relacionadas

Dos años de la boda

La intérprete santiaguesa Isabel Dobarro suele recalcar en sus redes sociales y entrevistas su nexo con Compostela aunque lleve años trabajando en EEUU y viajando por otros países y recordaba hace dos días en un post su boda con el fotógrafo Manuel Novo, celebrada justo hace ahora dos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  2. Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
  3. Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
  4. El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
  5. La panadería centenaria que conquista Santiago con panes de hasta 10 kilos: 'Cuanto más grandes, más saben
  6. ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
  7. Un vecino de Santiago acaba hospitalizado por una brutal paliza en el paseo del río Sarela: "Cogió una piedra y empezó a machacarle la cabeza"
  8. Maruxa, una vida dedicada a educar y a construir el Colegio ALCA

La pianista Isabel Dobarro, ganadora de un Latin Grammy, rendirá homenaje en Santiago a Santiago de Masarnau

La pianista Isabel Dobarro, ganadora de un Latin Grammy, rendirá homenaje en Santiago a Santiago de Masarnau

Investigadores da USC atopan restos óseos na escavación dunha fosa da represión franquista en Carral

O PP de Santiago di que o goberno local "é incapaz de garantir un servizo básico como é a limpeza”

El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: "De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos"

El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: "De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos"

O Foro de Turismo Sustentable xa ten representación da veciñanza compostelá

O Foro de Turismo Sustentable xa ten representación da veciñanza compostelá

La respuesta de un barrio de Santiago al calor: "Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca"

La respuesta de un barrio de Santiago al calor: "Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca"

Apóstol 2026: vuelve el espectáculo de luces con proyecciones sobre la fachada de Raxoi

Apóstol 2026: vuelve el espectáculo de luces con proyecciones sobre la fachada de Raxoi

Radiografía del lujo en Santiago: una veintena de viviendas a la venta por más de un millón de euros

Radiografía del lujo en Santiago: una veintena de viviendas a la venta por más de un millón de euros
Tracking Pixel Contents