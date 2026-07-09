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Municipal

O PP de Santiago di que o goberno local "é incapaz de garantir un servizo básico como é a limpeza”

Villa sinala que “Santiago presenta unha imaxe de abandono cada vez máis evidente"

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El Correo Gallego

Santiago

O concelleiro do Partido Popular de Santiago Adrián Villa reclamoulle ao goberno de BNG e CA que "tome medidas sobre o contrato da limpeza na cidade, ante a alarmante situación de sucidade que sofre Santiago” e criticou a “absoluta pasividade do Goberno nacionalista, incapaz de garantir un servizo básico como é a limpeza viaria, a pesar de contar co contrato máis caro da historia municipal”.

Villa destacou que “Santiago presenta unha imaxe de abandono cada vez máis evidente, cun incremento constante das queixas da veciñanza e cunhas rúas que amosan acumulacións de lixo continuadas, colectores desbordados, fallos reiterados na recollida de residuos e unha evidente falta de limpeza a presión en beirarrúas e espazos públicos que deterioran gravemente a imaxe da capital de Galicia”.

O popular indicou que “nós lamentamos que, a pesar do enorme custo económico que supón este contrato para as arcas municipais e para o peto das veciñas e veciños, a realidade sexa unha cidade máis sucia, máis descoidada e peor xestionada, pagamos máis que nunca para recibir menos que nunca”.

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É especialmente grave a permisividade do goberno de BNG e CA coa proliferación de carteis de organizacións políticas afíns colocados en espazos non autorizados, sen que exista constancia de retirada inmediata nin de sanción algunha polos continuos incumprimentos da ordenanza municipal, o que evidencia unha aplicación selectiva das normas e unha preocupante falta de exemplaridade por parte dos nacionalistas”, sinalou Villa.

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