Radiografía del lujo en Santiago: una veintena de viviendas a la venta por más de un millón de euros

En Santiago hay viviendas que ya no se venden solo por metros cuadrados. Se venden por historia, por vistas, por jardín, por terraza, por ubicación o por la posibilidad de vivir en una pieza difícil de repetir. El mercado residencial por encima del millón de euros compone hoy un escaparate muy concreto: no representa el acceso ordinario a la vivienda en la ciudad, pero sí permite observar hacia dónde se dirige la parte más exclusiva de la oferta inmobiliaria compostelana.

El listado de inmuebles actualmente por encima de esa barrera deja una primera conclusión clara: el lujo en Santiago no responde a un único patrón. En el casco histórico aparecen palacios, edificios enteros y viviendas con valor patrimonial. En la zona norte y en el entorno de San Caetano, Vite o A Peregrina predominan las casas con finca, piscina, privacidad y grandes superficies. En el Ensanche y en el eje sur, en cambio, ganan peso los áticos, los dúplex y la obra nueva con calidades altas, terrazas amplias y sistemas de eficiencia energética.

La vivienda más cara a la venta en los principales portales inmobiliarios es el Pazo dos Irlandeses, anunciado en la rúa Nova por 3,5 millones de euros. No se trata de un piso ni de una casa convencional, sino de un inmueble de 1.818 metros cuadrados construidos, distribuido en varias viviendas, oficinas, locales comerciales y almacén. Aunque se presenta improbable que un particular lo adquiera para darle el uso residencial que originalmente tenía, el espacio figura en venta como vivienda.

El Pazo dos Irlandeses situado en la Rúa Nova de Santiago de Compostela en una foto de archivo. / Jesús Prieto

Por debajo, pero todavía en cifras muy alejadas del mercado habitual, aparece un chalet en la rúa de San Pedro de Mezonzo por 2,49 millones de euros. Unos 435 metros cuadrados, seis habitaciones, siete baños, garaje para tres coches y 300 metros de terreno en pleno Ensanche configuran el prohibitivo precio de esta vivienda. Además, presenta una característica atípica en su mercado: es vendido directamente por un particular.

El tercer gran escalón lo marca una vivienda en la rúa dos Cabalos, en Monte de Deus, anunciada por 2,3 millones de euros. En este caso, el atractivo está en una combinación muy buscada en la gama alta: estar a pocos minutos del centro, pero en una parcela amplia, con jardín, huerto, privacidad y una vivienda de más de 500 metros cuadrados. La descripción incluye aerotermia apoyada por placas solares, un elemento que se repite cada vez más en las promociones y viviendas de alto nivel: el lujo ya no se mide solo en mármol, vistas o metros, sino también en eficiencia.

La vivienda de Monte de Deus / Idealista

El casco histórico concentra buena parte de los anuncios más llamativos. Además del Pazo dos Irlandeses, figuran un edificio entero en la rúa Nova por 1,15 millones, un dúplex rehabilitado en el antiguo entorno del Hotel España por 1,35 millones, una propiedad en Casas Reais por 1,35 millones y una casa en el Pombal por 1,38 millones, con jardín privado y vistas a la Catedral. Son operaciones muy diferentes entre sí: algunas están pensadas para entrar a vivir, otras exigen reforma y otras parecen orientadas también a inversión patrimonial.

Uno de los casos más singulares es el palacete de Xoán XXIII vinculado al psiquiatra Baldomero Lois Asorey, anunciado por 1,9 millones de euros. La vivienda aparece descrita como una construcción de 695 metros cuadrados, con finca de casi 2.000, detalles originales, vidrieras, biblioteca, jardín y licencia de pensión de tres estrellas con posibilidad de hotel boutique. Es uno de esos ejemplos en los que el precio no se explica solo por la superficie, sino por el relato del inmueble y por su posible doble uso residencial y hostelero.

Jardín del palacete de Xoan XXIII vinculado al psiquiatra compostelano Baldomero Lois Asorey / Idealista

Frente a ese lujo patrimonial, el sur de la ciudad ofrece otro modelo: menos histórico y más urbano. En San Pedro de Mezonzo tamién hay un ático dúplex de 257 metros cuadrados anunciado por 1,1 millones, después de una rebaja de 200.000 euros. En las inmediaciones de la Alameda está a laventa una vivienda de autor por 1,3 millones, con terrazas, grandes ventanales y una ubicación muy próxima a la Alameda. En Cornes, un dúplex se anuncia por 1,03 millones, dentro del conjunto Cornes Espacio Residencial, desarrollado por Grupo Arial y diseñado por Carbajo Barrios.

La vivienda anunciada en las inmediaciones de la Alameda / Idealista

Terrazas de Romero Donallo, el único proyecto de obra nueva

El proyecto Terrazas de Romero Donallo resume uno de los cambios más visibles del mercado residencial compostelano: la aparición de promociones nuevas con precios muy por encima del entorno inmediato. El edificio, situado entre Romero Donallo y la Avenida de Ferrol, está compuesto por 17 viviendas y un local comercial, con pisos de entre 78 y 126 metros cuadrados útiles en las plantas inferiores y medias, y áticos que alcanzan los 141,97 metros útiles y hasta 179,37 construidos. La seña de identidad son las terrazas: muchas superan los 27 metros cuadrados y, en el caso del penthouse A, ya vendido, la terraza llegaba a 150,6 metros cuadrados, una superficie muy poco habitual en el parque residencial compostelano.

Estado actual de las viviendas de Terrazas de Romero Donallo / Santiago Sur

La promoción salió al mercado con viviendas de precios muy distintos. Las unidades de menor importe, entre aproximadamente 300.000 y 500.000 euros, se vendieron con rapidez. La fotografía actual es otra: las unidades que permanecen disponibles se sitúan ya por encima del millón de euros. En el listado aparecen anuncios de 1,06 millones, 1,16 millones y 1,78 millones. Con la referencia de mercado que sitúa Romero Donallo en torno a los 2.982 euros por metro cuadrado, estas viviendas nuevas se colocan en una escala claramente superior, especialmente en las plantas altas.

El precio se explica, en parte, por la condición de obra nueva —poco habitual en Compostela—, la altura, las terrazas, las plazas de garaje y las calidades. La memoria comercial destaca calificación energética A, sistema centralizado con bomba de calor geotérmica, ventilación mecánica con recuperación de calor, aislamiento reforzado y fachada ventilada.

Mapa desigual

La comparativa deja otra lectura. En Santiago, el millón puede comprar cosas muy distintas: un edificio histórico que necesita reforma, una casa con jardín y vistas a la Catedral, un chalé con piscina y pista de pádel a pocos kilómetros del centro, un palacete con licencia turística o un ático de obra nueva con terraza. No todos compiten por el mismo comprador. En unos casos pesa el valor patrimonial; en otros, la privacidad; en otros, la posibilidad de inversión; y en los más recientes, el diseño, la eficiencia y la escasez de obra nueva céntrica.

No todos estos inmuebles buscan al mismo comprador ni todos tendrán la misma salida, pero sí comparten una idea de fondo: en una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas cotidianos, la oferta más exclusiva sigue encontrando espacio, relato y precio. Y, en algunos casos, comprador con rapidez.