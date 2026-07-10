9Louro prueba su tirón en Santiago con su concierto en la Cidade da Cultura en Atardecer no Gaiás

El ciclo Atardecer no Gaiás, en la plaza central de la Cidade da Cultura, con entrada libre (siempre a las 21 horas), contó este jueves con el rapero 9Louro (Martín Louro Piñeiro), músico gallego que suma 118.000 oyentes al mes en Spotify y que congregó «a unas 5.000 personas», según detallan a este diario desde la organización.

Público ante el show de 9Louro. / Rocío Cibes

9Louto tuvo a personas invitadas durante su concierto como Kid Mount, Lgido, Alberto Romero o Xián Pais, parte d euna fiesta de música urbana que se benefición del clima estival de la capital gallega.

Al alza

Este talento al alza gana eco en la escena gallega con temas como "Os meus males" o "Eu e ti". Nacido en Muros en 2004 presentó en el Gaiás parte de las canciones de su segundo disco, "Amorrer". Ofrece rap abierto a la urbana a ecos de funk y de trap, según los temas y ya estuvo actuando unos minutos hace poco en Compostela como invitado de Ortiga durante su concierto en el reciente festival O Son do Camiño 2026.

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Vista del público más cercano al escenario del show de 9Louro en el Gaiás. / Rocío Cibes

El ciclo sigue

Este mismo ciclo llamado Atardecer no Gaiás 2026 prosigue el jueves 16 de julio ya que se día actúa Maricarme; el 17, Unto Vello; el 23, las Bala con su propuesta de punk rock y un último disco llamado Besta; el 30, Sheila Patricia presenta Epifanía; y el 31 tocan los muradanos Lisdexia, entre otras citas de agosto, segundo mes de este ciclo.