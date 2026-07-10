MÚSICA
9Louro prueba su tirón en Santiago con su concierto en la Cidade da Cultura en Atardecer no Gaiás
Tuvo a personas invitadas como Kid Mount, Lgido, Alberto Romero o Xián Pais, reuniendo a cerca de 5.000 personas
El ciclo Atardecer no Gaiás, en la plaza central de la Cidade da Cultura, con entrada libre (siempre a las 21 horas), contó este jueves con el rapero 9Louro (Martín Louro Piñeiro), músico gallego que suma 118.000 oyentes al mes en Spotify y que congregó «a unas 5.000 personas», según detallan a este diario desde la organización.
9Louto tuvo a personas invitadas durante su concierto como Kid Mount, Lgido, Alberto Romero o Xián Pais, parte d euna fiesta de música urbana que se benefición del clima estival de la capital gallega.
Al alza
Este talento al alza gana eco en la escena gallega con temas como "Os meus males" o "Eu e ti". Nacido en Muros en 2004 presentó en el Gaiás parte de las canciones de su segundo disco, "Amorrer". Ofrece rap abierto a la urbana a ecos de funk y de trap, según los temas y ya estuvo actuando unos minutos hace poco en Compostela como invitado de Ortiga durante su concierto en el reciente festival O Son do Camiño 2026.
El ciclo sigue
Este mismo ciclo llamado Atardecer no Gaiás 2026 prosigue el jueves 16 de julio ya que se día actúa Maricarme; el 17, Unto Vello; el 23, las Bala con su propuesta de punk rock y un último disco llamado Besta; el 30, Sheila Patricia presenta Epifanía; y el 31 tocan los muradanos Lisdexia, entre otras citas de agosto, segundo mes de este ciclo.
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
- Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
- Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
- La panadería centenaria que conquista Santiago con panes de hasta 10 kilos: 'Cuanto más grandes, más saben
- ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
- Un vecino de Santiago acaba hospitalizado por una brutal paliza en el paseo del río Sarela: "Cogió una piedra y empezó a machacarle la cabeza"
- Maruxa, una vida dedicada a educar y a construir el Colegio ALCA