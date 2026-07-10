Así cayó el autor de la salvaje agresión del río Sarela en Santiago: sembró el caos junto a la Catedral y tuvo que ser reducido por varios policías

La agresión que el pasado domingo sufrió un vecino de Santiago cuando paseaba a su perro por el paseo fluvial del Sarela es, posiblemente, uno de los sucesos más espeluznantes que han ocurrido en la capital gallega en los últimos años. Tras llamar la atención a un individuo que se bañaba desnudo en el río, la víctima sufrió una brutal paliza en la que el ahora detenido le golpeó la cabeza en repetidas ocasiones con una piedra de grandes dimensiones que le provocaron diversas fracturas en la cara. Por si esto no fuera bastante, el atacante terminó lanzando su cuerpo el río y lo abandonó a su suerte.

Tras dos días de intensa búsqueda, el acusado -que ya se encuentra en prisión- fue localizado por la Policía Nacional en la inmediaciones de la Catedral protagonizando un nuevo altercado violento. Hasta allí acudieron los agentes alertados por las llamadas de varios viandantes, que informaban de que un individuo se encontraba semidesnudo, insultando a la gente y exhibiendo sus partes íntimas a las personas que pasaban por el lugar, entre ellas varios menores de edad.

Tras tener constancia de los hechos, una dotación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se personó en el lugar, ante lo que el individuo reaccionó con una gran agresividad. Se negó a identificarse, intentó golpearlos e incluso llegó a amenazarlos de muerte. Finalmente tuvo que ser reducido por varios agentes para poder proceder a su arresto por un presunto delito de atentado y resistencia a la autoridad.

Un vehículo de la Policía Nacional en la praza do Obradoiro / Antonio Hernández

Pero lo que en un principio parecía una intervención más por alteración del orden público en el casco histórico de la capital de Galicia, resultó ser la pieza clave para resolver una de las agresiones más salvajes que se recuerdan en Santiago.

Mientras permanecía detenido, la Brigada de Policía Judicial avanzaba en la investigación abierta por el salvaje ataque cometido apenas un día antes en el entorno del río Sarela. Las declaraciones de la víctima, el testimonio de varias personas que presenciaron los hechos y el resto de diligencias practicadas permitieron confirmar que el arrestado era el presunto autor de la agresión, por lo que se le imputó un delito de tentativa de homicidio. El pasado 8 de julio fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio.

La víctima continúa hospitalizada

"Tiene los dos pómulos rotos y la nariz también". Así explicaba este jueves el presidente de la Asociación de Veciños Río Sarela, Jon Brokenbrow, el actual estado de salud de la víctima a EL CORREO GALLEGO.

Paseo fluvial del río Sarela / Asociación Veciñal Río Sarela

Según comentó a este diario el portavoz de la asociación vecinal, el vecino del barrio de San Lorenzo que el pasado domingo estuvo a punto de morir a manos de este individuo "solo quiere olvidar lo antes posible de este asunto y recuperarse de sus heridas".