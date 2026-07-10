A Avogacía de Santiago tramitou máis de 2.300 solicitudes de xustiza gratuíta no que vai de 2026
Os avogados reclaman unha nova lei e un maior financiamento para reforzar a quenda de oficio e garantir o servizo os 365 días do ano
L.Rey
Coincidindo coa celebración este sábado, 12 de xullo, do Día da Xustiza Gratuíta, o Colexio da Avogacía de Santiago pon en valor o labor dos profesionais da quenda de oficio e reclama unha maior aposta das administracións por un servizo esencial para garantir a igualdade no acceso á xustiza. No que vai de 2026, a institución tramitou 2.330 solicitudes de xustiza gratuíta, fronte ás 4.483 rexistradas ao longo de todo o ano pasado. Na actualidade, a quenda de oficio do Colexio da Avogacía de Santiago está integrada por 307 profesionais —176 avogadas e 131 avogados—.
"A xustiza gratuíta é un servizo público que está operativo as 24 horas do día durante 365 días o ano, polo que quero destacar en primeiro lugar o gran traballo que fan os avogados e avogadas da quenda de oficio e o persoal do Colexio da Avogacía de Santiago", sostén o decano, Francisco Rabuñal.
Rabuñal ve necesaria unha nova Lei de Xustiza Gratuíta e incrementar o financiamento que se destina á quenda de oficio xa que "a xustiza gratuíta supón un esforzo moi importante en medios técnicos e humanos e actualmente este gran esforzo faise con moitas limitacións".
Dentro da xustiza gratuíta, o colexio conta cunha quenda de violencia de xénero, polo que as vítimas están atendidas tamén os 365 días do ano por avogados e avogadas de garda con especialización nesta materia.
Atención directa a máis de 270.000 persoas
A Avogacía de Santiago atende ademais a unha poboación de máis de 270.000 persoas, xa que desde a institución colexial xestiónase a quenda de oficio dos partidos xudiciais de Santiago de Compostela (Ames, Boqueixón, Santiago de Compostela, Teo e Vedra); Arzúa (Arzúa, Boimorto, Santiso, Toques, Touro, O Pino e Melide); Negreira (Negreira, A Baña, Brión e Santa Comba); Ordes (Ordes, Frades, Mesía, Oroso, Tordoia, Trazo e Val do Dubra), e Padrón (Padrón, Dodro, Rois e Rianxo).
No caso da violencia de xénero, desde xaneiro de 2026, ao crearse o xulgado comarcal especializado en violencia de xénero de Santiago, o colexio atende tamén as solicitudes de xustiza gratuíta dos partidos xudiciais de Ribeira, Muros e Noia.
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