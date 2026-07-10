Cáritas Santiago encuentra una segunda vida a la ropa que no puede venderse ni donarse

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela abre una nueva vía para aprovechar la ropa usada que no puede tener una segunda vida a través de los canales habituales. La entidad ha firmado un convenio de colaboración con WIM Studio para desarrollar proyectos de innovación, diseño y producción de materiales sostenibles elaborados a partir de residuos textiles recuperados por el programa Arroupa.

El acuerdo fue suscrito por la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, y el CEO de WIM Studio, Pablo García-Bodaño, en un acto en el que también estuvo presente la gerente de Arroupa Moda Re-, Isabel Fraga. La alianza tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación.

"Mucho más que recogida de ropa usada"

La colaboración parte de una idea concreta: dar valor al textil que ya no puede ser reutilizado en tiendas de segunda mano o mediante otros circuitos convencionales. Arroupa, el proyecto de recogida, reutilización y gestión de ropa usada promovido por Cáritas, recupera cada año miles de prendas donadas por la ciudadanía. Sin embargo, una parte de ese material no encuentra salida por su estado o características y, hasta ahora, contaba con pocas alternativas de aprovechamiento.

A través de este convenio, esos residuos textiles podrán convertirse en materia prima para fabricar nuevos materiales y soluciones destinadas a sectores como la construcción, el equipamiento o el interiorismo. La intención es evitar que ese material acabe eliminado y avanzar hacia fórmulas de economía circular con impacto social y ambiental.

“Arroupa es mucho más que un proyecto de recogida de ropa usada. Es una iniciativa que apuesta por la reutilización, la creación de oportunidades y el cuidado de nuestra casa común”, señaló Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago. Farjas destacó que este acuerdo “abre nuevas posibilidades para seguir aprovechando responsablemente los textiles recuperados y avanzar hacia un modelo cada vez más circular y sostenible”.

El convenio también deja abierta la puerta a que los materiales resultantes puedan incorporarse en proyectos impulsados por Cáritas. Además, ambas entidades prevén poner en marcha iniciativas conjuntas de investigación e innovación para ampliar las posibilidades de aprovechamiento del textil recuperado.