El compostelano González-Juanatey, candidato a presidir la Federación Mundial del Corazón: "Hay que impedir que las enfermedades erradicables sigan matando"

El cardiólogo José Ramón González-Juanatey, exjefe de Cardiología del CHUS y catedrático de la USC, disputará este otoño la presidencia de la Federación Mundial del Corazón —World Heart Federation, WHF— frente al médico chino Junbo Ge. Su candidatura ha sido presentada por la Sociedad Europea de Cardiología y cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología.

La elección situará al especialista compostelano ante el principal órgano internacional dedicado a impulsar la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La WHF agrupa a sociedades científicas y fundaciones de cardiología de todo el mundo y orienta su trabajo hacia una “salud cardiovascular para todos”, mediante iniciativas globales, alianzas internacionales y políticas basadas en la evidencia científica.

González-Juanatey asume la candidatura como “un auténtico reto” y asegura que le hace “mucha ilusión” por la posibilidad de reforzar una línea de trabajo centrada en quienes más dificultades tienen para acceder a la prevención, el diagnóstico y los tratamientos. “Mi objetivo sería concentrar más una federación tan importante a nivel mundial en promover la salud cardiovascular de las personas más vulnerables”, explica.

El cardiólogo precisa que esa vulnerabilidad no se limita a los países con menos recursos. “Hablamos de países de medios y bajos ingresos, pero también de grupos de población con niveles socioeconómicos más bajos en países muy desarrollados, donde se está concentrando la enfermedad cardiovascular”, señala.

Entre sus prioridades menciona la salud cardiovascular de las madres en contextos de bajos recursos, la lucha contra las dolencias todavía evitables y el refuerzo de los sistemas públicos de salud. “Hay enfermedades cardiovasculares que podrían erradicarse a nivel mundial y que hoy representan un sufrimiento enorme en muchos países, como la fiebre reumática o el Chagas”, advierte. A su juicio, “no es posible que en pleno siglo XXI el mundo asista sin tomar una decisión global” ante patologías que siguen provocando muertes e incapacidad.

González-Juanatey también apunta a los grandes factores de riesgo cardiovascular: la hipertensión, la enfermedad cardiovascular mal diagnosticada o tratada, el consumo de tabaco y la obesidad, que define como una pandemia global. “El mayor logro social de los países son unos sistemas públicos de salud robustos, y hay muchos lugares donde siguen siendo muy deficitarios”, defiende.

El médico, miembro del board de la WHF, fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología y es autor de más de 700 publicaciones científicas. Actualmente ejerce también como delegado de la rectora de la USC para el Área de Ciencias de la Salud.

Ejercicio, fuerza e hidratación este verano

Aprovechando la ocasión, el doctor González-Juanatey ha querido dejar una recomendación al lector: "hacer deporte, sin importar la edad, y especialmente ejercicio de fuerza", apunta.

Para garantizar buena salud en uno de los órganos más importantes del cuerpo, el cardiólogo insiste en la actvidad moderada como uno de los grandes aliados para reducir el riesgo de enfermedades en el corazón y prevenir otras dolencias como diferentes tipos de cáncer.

Eso sí, con cautela ante las altas temperaturas. González-Juanatey recomienda evitar las horas centrales del día, optar por espacios interiores o momentos de menos calor y cuidar especialmente a las personas mayores. “El calor extremo provoca muchos accidentes cardiovasculares. Hay que protegerse de las altas temperaturas e hidratarse, incluso obligarse a beber aunque no se tenga sensación de sed”, aconseja.