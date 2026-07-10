Los estudiantes de Formación Profesional ya pueden consultar las listas de admisión y formalizar su matrícula en Galicia de cara al curso 2026/27

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional ha publicado este 10 de julio las listas correspondientes con la primera adjudicación de plazas para la Formación Profesional, una información que ha hecho pública este viernes a través de su página ciclosadmisión, y en la que los estudiantes pueden comprobar ya el estado de sus solicitudes.

Cabe recordar que las listas de admisión provisionales fueron ya publicadas el día 3 de julio, abriéndose con ellas un plazo de reclamación que duró hasta el pasado 7 de julio.

Plazos de matriculación

Tal y como ya mencionamos, el plazo para la matriculación de aquellos que fueron admitidos en esta primera adjudicación ha comenzado este viernes a las 9:00 horas, y este plazo se extenderá hasta el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas.

Para los que esperen hasta la segunda adjudicación tendrán que aguardar hasta el próximo 20 de julio. Ese mismo día podrán realizar las matriculaciones, su plazo será más corto que para la primera convocatoria, ya que tan solo durará hasta el día 23 a las 13:00 horas, por lo que se recomienda estar pendientes para realizar las gestiones necesarias.

Alumnado de Formación Profesional. / E. P.

A mayores, existirá también una tercera adjudicación que abrirá desde el día 27 de julio hasta el 29. En este plazo podrán hacer las matrículas los estudiantes que no hayan entrado en convocatorias anteriores. Las horas a las que se abren y cierran los plazos son las mismas que en los casos anteriores (9:00 horas para el comienzo y 13:00 para el cierre)

Por último existirá una adjudicación continuada a través de llamamiento. Este último registro se realizará durante el mes de septiembre, desde el día 1 hasta el 25.

Otros plazos de interés

Para aquellos que realicen una matrícula simultánea, siempre que existan plazas disponibles, el plazo para sus solicitudes será desde el día 8 de septiembre hasta el día 11. Una vez aceptadas estas solicitudes -siempre que existan plazas disponibles y con una resolución positiva por parte del servicio de inspección educativa- sus matrículas se realizarán entre el 15 y el 18 de septiembre.

Se recomienda al alumnado consultar la página de ciclosadmisión de la Xunta de Galicia para estar al corriente del estado de sus solicitudes. Asimismo, desde la Consellería de Educación insisten en que los interesados deben estar pendientes de los plazos y cumplir con los mismos para evitar posibles imprevistos, ya que, de no realizar la matrícula durante los periodos mencionados, supondría perder la plaza adjudicada que pasaría a ser de otra persona.