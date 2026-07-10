Contas advierte: solo uno de cada cuatro establecimientos liquida la tasa turística

El estreno de la tasa turística en Santiago deja una primera recaudación relevante, pero también varias advertencias. El Consello de Contas constata que el Concello ingresó 548.000 euros en el cuarto trimestre de 2025, el primer periodo de aplicación de la recarga municipal sobre las estancias turísticas.

En sus tres primeros meses, Santiago recibió 260 autoliquidaciones sobre un censo de 952 establecimientos turísticos. Contas traduce ese grado de cumplimiento en un 27,31%, aunque el dato debe leerse con cautela: no permite concluir por sí solo que el resto de alojamientos incumpliesen la obligación, ya que puede haber establecimientos sin actividad y sin estancias sujetas a la recarga. Precisamente por eso, el informe reclama más información en las declaraciones y un mayor control municipal para comprobar qué casos responden a una ausencia real de obligación y cuáles podrían revelar incumplimientos.

En la misma línea, Contas observa que los grandes establecimientos "presentan un maior cumprimento voluntario da autoliquidación" y que, si bien el procentaje compostelano es bajo, mejora mucho al de la ciudad de A Coruña, donde únicamente el 7,76% de los alojamientos previstos cumplieron con esta obligación.

Por otro lado, en cómputo anual, la recaudación del primer trimestre equivaldría a 2,19 millones de euros al año, muy por debajo de los 2,6 millones estimados por el Gobierno municipal, aunque Contas matiza que los trimestres de mayor afluencia turística podrían elevar esa cifra.

Ingresos duplicados y falta de información

El órgano fiscalizador ve margen de mejora en la gestión del tributo. Uno de los puntos más llamativos es la existencia de más de 35 ingresos duplicados, por un importe superior a 80.000 euros. Aunque esa cantidad no fue incluida en los ingresos publicados por el Concello, el informe considera que puede revelar un problema en la configuración de la aplicación o en el procedimiento seguido para acreditar los pagos.

Contas también pide que la autoliquidación incluya información más detallada para identificar mejor los establecimientos y facilitar futuros cruces de datos. El objetivo, señala, es mejorar tanto la inspección como la elaboración de previsiones de ingresos más fiables.

Un grupo de turistas y peregrinos aguardan para entrar en la Catedral de Santiago. / Antonio Hernández

La auditoría sí valora de forma positiva la tramitación municipal en Santiago, al destacar que el Concello remitió un expediente completo, con más de 180 archivos identificados. Sin embargo, también recuerda que la consulta pública previa apenas duró 12 días naturales y no recibió aportaciones.

Transparencia y singularidad

Otro de los principales reproches tiene que ver con el destino del dinero. El organismo reclama que el Concello no se limite a vincular la recarga al “turismo sostenible”, sino que detalle qué proyectos concretos se financiarán, con qué importes y en qué plazos.

Por otro lado, la auditoría también pone el foco en la comunicación de la medida. Contas reconoce que Santiago tramitó un expediente amplio, con más de 180 archivos identificados, y que habilitó un espacio específico en la web municipal con la documentación necesaria para la autoliquidación. También contrató una campaña informativa por 5.602,30 euros, con carteles, cartas y materiales para web y redes sociales. Sin embargo, el informe advierte de que se produjeron y enviaron 310 unidades de cada formato, una cifra inferior al 20% de los establecimientos turísticos registrados, por lo que cuestiona que la información llegase con suficiente alcance al sector.

La singularidad compostelana también ocupa parte del análisis. Contas recuerda que Santiago concentra buena parte de su presión turística en torno a la Catedral y al fenómeno de la peregrinación, una realidad difícilmente deslocalizable. A esa presión se suman grandes eventos en espacios como el Monte do Gozo o el Multiusos do Sar.

La conclusión de la auditoría no es que la tasa turística no funcione, sino que su aplicación necesita más precisión. Santiago ya recauda con ella, pero Contas pide reforzar los controles, depurar errores, mejorar la información de las autoliquidaciones y explicar con más claridad en qué se invertirá el dinero que pagan quienes pernoctan en la ciudad.