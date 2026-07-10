O Gozo Festival, imán para atraer artistas de primer nivel mundial a Galicia

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este viernes el recinto de la cuarta edición de O Gozo Festival, que este sábado convertirá el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, en uno de los principales escenarios musicales del verano con las actuaciones de Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez.

Maroon 5 / Cedida.

La cita, impulsada con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, reunirá en la capital gallega a varios artistas de proyección internacional en una jornada que refuerza el papel de Santiago como sede de grandes eventos musicales. Do Campo destacó durante la visita que el festival “consolida Galicia como escenario de los grandes eventos musicales internacionales” y puso en valor la capacidad del programa autonómico para atraer propuestas culturales de primer nivel bajo el sello de Galicia Calidade.

Desde su creación en 2023, O Gozo Festival ha experimentado un crecimiento notable hasta convertirse en una referencia para los aficionados a la música en directo. Según recordó la representante de la Xunta, la edición de 2025 reunió a más de 55.000 asistentes y alcanzó un importante impacto mediático, contribuyendo a proyectar la marca Galicia tanto en el ámbito nacional como internacional.

En conjunto, desde su nacimiento, más de 170.000 personas han asistido a la programación de O Gozo Festival, cita que ha llevado a distintas ciudades gallegas artistas internacionales de primer nivel, algunos de ellos actuando por primera vez en la comunidad.

Un festival repartido durante todo el año

Do Campo subrayó también una de las características diferenciales del proyecto: su programación distribuida a lo largo del año. A juicio de la Xunta, este modelo favorece la desestacionalización de la oferta cultural y turística, al permitir que diferentes ciudades gallegas acojan conciertos de referencia internacional más allá de los meses centrales del verano.

La delegada territorial enmarcó esta apuesta en el compromiso del Gobierno autonómico con la cultura a través de Concertos do Xacobeo, un programa que financiará más de un centenar de eventos en los próximos meses, de los cuales 48 se celebrarán en la provincia de A Coruña.

En este sentido, Do Campo incidió en que cada concierto supone un impacto económico relevante para la hostelería, el comercio, el transporte y los servicios, contribuyendo a la creación de riqueza y empleo en los municipios que acogen este tipo de citas.

La representante de la Xunta agradeció finalmente el trabajo de los promotores, los equipos técnicos y las empresas implicadas en la organización del festival, y reafirmó el compromiso del Ejecutivo gallego de seguir apoyando iniciativas que sitúen a Galicia en el mapa de los grandes conciertos internacionales y refuercen su oferta cultural durante todo el año.