Mobilidade
O PSOE esixe que o goberno corrixa os fallos de seguridade para o transporte escolar en Amor Ruibal
Os socialistas advirten que «os autobuses deberán deterse no carril de circulación» e alertan sobre que se provocarán retencións de tráfico e «situacións de risco» para o alumnado
A edil do Partido Socialista local, Marta Abal, esíxelle ao goberno local «que corrixa antes de setembro os problemas de mobilidade xerados na rúa Amor Ruibal tras unha obra executada sen o diálogo necesario e que deixa sen resolver a cuestión da seguridade do transporte escolar do IES Pontepedriña».
A concelleira explicou que os socialistas queren «trasladar a preocupación manifestada pola comunidade educativa» pola «ausencia de zonas específicas de parada para autobuses», unha demanda que «debería terse incorporado ao proxecto».
Abal advertiu de que «os autobuses deberán deterse no carril de circulación» e alertou sobre que esta cuestión provocará «previsiblemente» retencións de tráfico e «situacións de risco», polo que considera imprescindible adoptar medidas antes do inicio do curso.
Para Abal, esta cuestión pon de manifesto que «o goberno local non tivo en conta estas necesidades á hora de deseñar a mobilidade da rúa Amor Ruibal», malia tratarse dun espazo no que conflúe un elevado número de vehículos de transporte escolar e de estudantes.
Por todo isto, o PSOE esixe que «se adopten, antes do inicio do curso, as medidas necesarias para garantir unha mobilidade segura, funcional e adaptada ás necesidades da comunidade educativa, evitando situacións de risco e asegurando que o transporte escolar poida prestar o servizo con todas as garantías».
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