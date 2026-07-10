Obras en Raxoi: el Consorcio adjudica la mejora de su fachada por más de 600.000 euros

El Consorcio de Santiago ha adjudicado el contrato para ejecutar las obras de mejora de la eficiencia energética de la fachada norte del Pazo de Raxoi, una actuación destinada a reforzar la conservación del inmueble y a corregir problemas de humedades, filtraciones y pérdidas energéticas en uno de los edificios institucionales más representativos de la ciudad histórica.

La adjudicación, publicada este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recae en la empresa Obras Gallaecia, S.L. por un importe de 614.073,86 euros, IVA incluido.

El proyecto busca mejorar el comportamiento térmico de la envolvente del edificio y actuar sobre las patologías detectadas en la fachada norte, derivadas tanto del envejecimiento natural de los materiales como de la exposición continuada a los agentes ambientales. Entre los problemas identificados figuran humedades, filtraciones, deficiencias de estanqueidad y pérdidas de eficiencia energética, con incidencia tanto en la conservación del inmueble como en las condiciones de uso de los espacios interiores.

El Pazo de Raxoi, construido en el siglo XVIII, mantiene desde entonces un uso institucional continuado y acoge actualmente distintas administraciones públicas. Esa doble condición, como edificio patrimonial y sede administrativa en funcionamiento, obliga a acometer intervenciones periódicas que permitan compatibilizar su valor histórico con las exigencias actuales de conservación, confort y eficiencia energética.

Limpieza de la piedra, nuevas ventanas y control del radón

La actuación prevista permitirá intervenir en los elementos de la fachada norte que presentan un mayor grado de deterioro. Los trabajos incluirán el saneamiento y limpieza de los paramentos de cantería, la renovación de los rejuntados y la aplicación de tratamientos hidrofugantes para recuperar la estanqueidad de la fachada y evitar nuevas filtraciones.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto será la sustitución de todas las carpinterías de la fachada norte por otras de mayores prestaciones térmicas y acústicas. Las nuevas ventanas incorporarán sistemas oscilo-batientes y mecanismos motorizados en aquellas de más difícil acceso, con el objetivo de facilitar la ventilación de las estancias.

Además, en las dependencias en las que está previsto actuar para reducir la concentración de gas radón, se instalarán ventiladores integrados en las propias ventanas. Esta medida permitirá mejorar la renovación del aire interior en los espacios afectados.

El proyecto contempla también la restauración de las rejas de hierro forjado y fundición, con la reparación de los elementos pétreos dañados por la corrosión y su posterior recolocación una vez tratadas. La intervención se completará con la reorganización e integración de cables, tuberías e instalaciones visibles en la fachada, con el fin de mejorar tanto la conservación como la imagen exterior del inmueble.

Con esta actuación, el Consorcio busca resolver las patologías existentes, mejorar las condiciones ambientales y de confort del edificio y reforzar la conservación de uno de los inmuebles patrimoniales más relevantes de Santiago. La obra se enmarca, además, en los criterios recogidos en el Plan Director de Restauración del Pazo de Raxoi.